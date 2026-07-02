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Hy Lạp: Tấn công nhằm vào nhà riêng của các quan chức, 1 người thiệt mạng

Các vụ tấn công nhằm vào nhà riêng của 3 nhân vật thuộc đảng cầm quyền Hy Lạp khiến ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Phương Oanh

Ngày 1/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong ba vụ tấn công bằng thiết bị gây cháy có chủ đích nhằm vào nhà riêng của các quan chức thuộc đảng Dân chủ mới tại thành phố cảng Thessaloniki, miền Bắc Hy Lạp.

Theo cảnh sát Hy Lạp, các vụ tấn công xảy ra trước bình minh, nhằm vào nhà riêng của 3 nhân vật thuộc đảng cầm quyền, gồm ông Zisis Ioakeimovits, Chủ tịch Ủy ban Hành chính của đảng Dân chủ mới tại Thessaloniki; cựu nghị sỹ Savvas Anastasiadis và ứng cử viên chính trị Afroditi Nestora.

Đài phát thanh truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT đưa tin mẹ của bà Nestora đã tử vong tại bệnh viện do bị bỏng nặng, trong khi các nạn nhân khác được điều trị do bỏng hoặc bị ảnh hưởng vì khói.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis lên án các vụ việc, đồng thời cam kết đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. Người phát ngôn đảng Dân chủ mới Alexandra Sdoukou cùng các đảng đối lập cũng lên án các vụ tấn công.

Cảnh sát cho biết đơn vị chống khủng bố đã tiếp quản cuộc điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm có thể đã di chuyển bằng xe máy và kích hoạt 3 thiết bị gây cháy trong khoảng thời gian chưa đầy 20 phút.

Chính phủ do đảng Dân chủ mới lãnh đạo dự kiến tiếp tục nắm quyền đến năm 2027, thời điểm Hy Lạp tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cảnh sát Hy Lạp #Thủ tướng Hy Lạp #Chống khủng bố Hy Lạp
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