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Ukraine: Nhiều tiếng nổ vang lên ở khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô Kiev

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, khiến ít nhất 5 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại.

Phương Oanh
Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Rạng sáng 2/9, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô Kiev của Ukraine sau khi hệ thống cảnh báo không kích được kích hoạt.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, thủ đô Kiev đang hứng chịu các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, khiến ít nhất 5 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại.

Các vụ tập kích đã gây cháy tại nhiều địa điểm, làm hư hại một tòa nhà dân cư và một cơ sở y tế. Trong số những người bị thương có 5 nhân viên y tế, 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rút ngắn chuyến thăm Ireland và kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo không kích, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khi cần thiết.

Cũng trong ngày 2/7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo ước tính tổng số thương vong quân sự của cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022 đã vượt 2 triệu người. Số liệu này do CSIS tổng hợp và chưa được xác nhận độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Xung đột Nga-Ukraine Nga Ukraine
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