Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela: “Mệnh lệnh từ trái tim" vượt lên trên tất cả

Chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại Venezuela về quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại đây, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh cho biết, mặc dù phải vượt quãng đường rất xa, mất khoảng 24 giờ bay và đối mặt với sự chênh lệch múi giờ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của đoàn công tác, song toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đều nỗ lực vượt qua khó khăn để khẩn trương triển khai nhiệm vụ.

Thiếu tướng nhấn mạnh: "Vượt lên trên tất cả là mệnh lệnh từ trái tim, là tinh thần tranh thủ từng phút, từng giờ để cứu người."

Theo Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, ngay khi đến Venezuela, đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn xác định những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm tìm kiếm người còn sống sót, đồng thời đưa các nạn nhân thiệt mạng trở về với gia đình.

Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại cho biết trong những ngày qua, đoàn đã đưa được nhiều thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực thảm họa. Mỗi nạn nhân được đưa về đều nhận được sự trân trọng và biết ơn từ thân nhân cũng như người dân địa phương.

Theo ông, phía Venezuela đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại nhiều nơi đoàn công tác đến làm nhiệm vụ, người dân đều dành những lời chào đón và tình cảm nồng hậu.

Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại cho rằng sự ghi nhận của chính quyền và người dân Venezuela là nguồn động viên lớn, tiếp thêm quyết tâm để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần nhân đạo của Nhà nước, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela.

Ông cũng cho biết công tác tìm kiếm đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm quyết tâm của đoàn trong việc tiếp tục tìm kiếm, đưa thêm nhiều nạn nhân trở về với gia đình theo mong mỏi của phía bạn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều người dân Venezuela đã viết những mẩu giấy gửi tặng đoàn với thông điệp: “Cứu được một người là cứu cả thế giới.”

Phó Cục trưởng chia sẻ rằng những nghĩa cử và tình cảm đó đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để toàn thể thành viên đoàn công tác tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, trưa 29/6 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở đoàn Việt Nam, gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela.

Trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela, đoàn Việt Nam ngày 29 và 30/6 đã tiến hành chuyển giao viện trợ nhân đạo tới Venezuela để khắc phục hậu quả hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6.

Tính đến nay, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn.

Tính đến ngày 1/7, hai trận động đất xảy ra hôm 24/6 đã khiến 2.295 người thiệt mạng và 11.267 người bị thương./.

Đoàn Việt Nam nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela Đoàn Việt Nam đã đưa 13 thi thể ra khỏi đống đổ nát do động đất; mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân và bàn giao nhiều hàng viện trợ cho Venezuela.