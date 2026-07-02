Tổ chức Thánh lễ Tuyên phong Chân phước tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy

Ngày 2/7, tại Nhà thờ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tuyên phong Chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV, chủ trì thánh lễ và công bố tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp.

Cùng tham dự lễ có lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau; đại diện các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam...

Sau nghi thức của Giáo hội, Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài thông qua tiểu sử của Linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp trước cộng đoàn. Tiếp đó, Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle công bố Tông thư của Đức Giáo hoàng Leo XIV tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp. Ngay sau đó, chân dung Chân phước được cung nghinh và giới thiệu trước hàng chục nghìn tín hữu trong bầu không khí trang nghiêm.

Theo Giáo phận Cần Thơ, với Thánh lễ phong Chân phước tại Tắc Sậy, Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ trở thành một trong những vị Chân phước đầu tiên của Giáo hội Việt Nam được tuyên phong ngay trên quê hương, tại chính nơi gắn liền với đời sống mục vụ và cuộc tử đạo của ngài.

Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước (nay thuộc tỉnh An Giang), thụ phong linh mục năm 1924. Từ năm 1930, ông là cha sở họ đạo Tắc Sậy.

Trong 16 năm mục vụ, ông được đồng bào Công giáo và nhân dân kính trọng bởi đời sống giản dị, tận tụy, đặc biệt là tinh thần bác ái, yêu thương người nghèo không phân biệt tôn giáo.

Ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép ban hành sắc lệnh công nhận sự tử đạo của linh mục Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.

Sau nhiều thập niên, nơi an táng và cải táng thi hài của Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Nhà thờ Tắc Sậy trở thành điểm hành hương nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt người mỗi năm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ước tính, lễ tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp có thể đón khoảng 70.000 lượt người về tham dự.

Để phục vụ cho hàng chục ngàn đồng bào Công giáo cùng khách hành hương trong và ngoài nước, trên cơ sở ý kiến hướng dẫn, trao đổi của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chính quyền tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với Giáo phận Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và hậu cần.

Trước đó, Phái đoàn Tòa thánh Vatican do Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV, làm trưởng đoàn, đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp giữa chính quyền địa phương và Giáo hội trong công tác tổ chức, góp phần bảo đảm cho buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và trọn vẹn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết địa phương rất vui khi đại lễ được tổ chức đúng dịp tròn một năm hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau mới. Hiện, tỉnh có khoảng 2,6 triệu dân, trong đó khoảng 55.000 người có đạo.

Vì vậy, đại lễ không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo mà còn là niềm vui chung của người dân Cà Mau; đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau hiếu khách, nghĩa tình.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định, địa phương luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đại lễ diễn ra thành công, cũng như chăm lo cho đời sống của đồng bào Công giáo ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thánh lễ Tuyên phong Chân phước Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra thành công tốt đẹp là niềm vui lớn của cộng đồng Công giáo Việt Nam; đồng thời là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân./.

Đồng bào Công giáo đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố Ninh Bình là địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, luôn phát huy truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.