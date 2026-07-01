Các địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Công điện nêu rõ: Sáng 1/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc và 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 14,0 đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo tiếp theo.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh và khu vực ven biển; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn về người khi có sự cố.

Các địa phương cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin duyên hải cùng các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đối với các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.

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