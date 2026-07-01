Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, theo đó, hồi 19 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9: di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/h.

Đến 19 giờ ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 19 giờ ngày 3/7, bão trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11-12 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm lưu ý, do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 2/7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông, chiều 1/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 58/CĐ-PTDS. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão.

Từ đó quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi và tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 14,0-17,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,0-118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương ven biển giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên khu vực ven biển. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau bão, áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão và các hình thái thiên tai đi kèm để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới/bão. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Cũng trong tối 1/7, Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra-đa thời tiết cho thấy có những vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông cho các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường Đồng Lương, Linh Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Trung Hạ, Văn Phú, Yên Nhân, Yên Thắng của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía Nam đang di chuyển về phía tỉnh Thanh Hóa.

Dự báo trong tối và đêm 1/7, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh cho các khu vực kể trên sau đó lan sang các thôn/bản/tổ dân phố thuộc các xã/phường Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Lát, Nam Xuân, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Lư.... và các xã/phường lân cận trong tỉnh.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người./.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 1 Áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khoảng 70% khả năng mạnh lên thành bão số 1, ảnh hưởng trực tiếp khu vực vịnh Bắc Bộ từ ngày 4/7.

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