Thủ khoa toàn quốc khối A01 chia sẻ bí quyết duy trì hiệu quả học tập

Với hai điểm 10 ở môn Toán và Vật lý, 9,75 điểm môn Tiếng Anh, em Hoàng Quang Minh, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ân Thi (xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) trở thành thủ khoa toàn quốc khối A01 tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Kết quả này khẳng định năng lực học tập nổi bật của nam sinh xứ Nhãn trong 12 năm nuôi dưỡng niềm đam mê học tập bằng sự tự giác, tinh thần khám phá và khát vọng chinh phục tri thức.

Bảng thành tích học tập “đáng nể”

Khi biết mình trở thành thủ khoa toàn quốc khối A01, Hoàng Quang Minh không giấu được xúc động. Ngay sau khi hoàn thành từng môn thi, em đã tự chấm bài và ước lượng kết quả khá sát với thực tế.

Song điều khiến Minh thực sự vỡ òa là danh hiệu thủ khoa toàn quốc. “Em chỉ nghĩ mình sẽ có kết quả tốt chứ chưa dám nghĩ sẽ là thủ khoa toàn quốc. Khi biết tin, em rất vui vì những nỗ lực của bản thân đã được đền đáp,” Minh chia sẻ.

Theo Minh, bí quyết học tập của em khá đơn giản, với bất cứ môn học nào cũng phải học để hiểu bản chất thay vì chỉ ghi nhớ công thức hay mẹo làm bài. Khi hiểu bản chất của vấn đề, việc học trở nên thú vị hơn và từ đó hình thành niềm đam mê khám phá kiến thức.

Hoàng Quang Minh và mẹ tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Để duy trì hiệu quả học tập, Minh không ép bản thân học liên tục mà luôn chú trọng cân bằng giữa học và nghỉ ngơi. Sau những giờ học căng thẳng, em dành thời gian giải trí để giữ tâm lý thoải mái trước khi quay lại với sách vở.

Thành tích tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay là dấu mốc mới nhất trong hành trình học tập của Hoàng Quang Minh. Suốt 12 năm học, năm nào em cũng đạt giải tại các cuộc thi từ huyện Văn Giang (cũ), cấp tỉnh đến quốc gia và quốc tế.

Chị Nguyễn Thị Minh Thuận, mẹ của em Hoàng Quang Minh cho biết ngay từ bậc tiểu học, Minh đã bộc lộ năng khiếu nổi bật ở các môn Toán, Tiếng Anh và Tin học. Năm lớp 5, em giành giải Đặc biệt và Huy chương Vàng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ cấp quốc gia.

Lên bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Minh tiếp tục khẳng định năng lực khi liên tiếp đạt giải học sinh giỏi các môn Toán, Tin học và Vật lý; nhiều lần giành huy chương vàng, bạc tại các kỳ thi Toán quốc gia và quốc tế như AIMO (Đấu trường Toán học châu Á do Ủy ban Olympic Toán học châu Á tổ chức), IMEC (kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến quốc tế do Trung tâm Khảo thí Toán quốc tế (Anh) tổ chức).

Năm lớp 12, em đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và xếp thứ 3 kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 2 với 88,25 điểm.

Mẹ của Minh chia sẻ thêm gia đình luôn tạo cho con môi trường học tập thoải mái và không đặt áp lực về thành tích. Niềm say mê học tập của Minh được hình thành từ rất sớm.

Ngay từ lớp 1, mỗi dịp nghỉ hè, em thường mượn sách giáo khoa của các anh chị khóa trước để tự học. Không chỉ có thế mạnh về Toán, Tiếng Anh, em còn yêu thích công nghệ thông tin. Từ lớp 4, em đã đoạt giải ba Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh; lớp 8 đoạt giải ba môn Tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện; đến lớp 10 tiếp tục giành giải nhì Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hưng Yên.

Về dự định sắp tới, Hoàng Quang Minh cho biết em sẽ đăng ký vào Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo Minh, đây là môi trường đào tạo hàng đầu về công nghệ, nơi em có thể tiếp tục phát huy thế mạnh về Toán học, tư duy logic và niềm đam mê công nghệ thông tin.

Chắp cánh cho tài năng trẻ

Là dì ruột, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy môn Vật lý của Minh, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hòa cho biết điều ấn tượng nhất ở Hoàng Quang Minh là tinh thần chủ động trong học tập.

Trên lớp, em luôn chuẩn bị bài kỹ, tích cực trao đổi với giáo viên và không ngại đặt ra những câu hỏi mở rộng ngoài chương trình. Với những bài toán khó, Minh thường tìm nhiều cách tiếp cận khác nhau để hiểu sâu bản chất thay vì chỉ dừng lại ở một lời giải.

Theo cô Hòa, khả năng tự học, tư duy độc lập cùng tinh thần cầu tiến là những yếu tố quan trọng giúp Minh duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Hoàng Quang Minh chia sẻ niềm vui trở thành thủ khoa toàn quốc khối A01 với bố mẹ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Không chỉ học giỏi, Minh còn được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi sự khiêm tốn, hòa đồng. Trong lớp, em luôn sẵn sàng trao đổi, hướng dẫn bạn bè những phần kiến thức còn chưa hiểu. Với Minh, việc giúp bạn cũng là cách để bản thân ghi nhớ và hiểu sâu hơn những điều đã học.

Chia sẻ về thành tích của tân thủ khoa toàn quốc khối A01, cô giáo Nguyễn Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ân Thi cho biết đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt danh hiệu thủ khoa toàn quốc kể từ khi thành lập, năm 1962 đến nay. Em Minh là học sinh xuất sắc với năng lực học tập vượt trội được khẳng định ngay từ kỳ thi đầu vào lớp 10 với hai điểm 10 tuyệt đối môn Toán và môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Trong suốt ba năm học, Minh liên tục gặt hái nhiều giải thưởng lớn, trong đó năm lớp 10, lớp 11 em giành giải nhì kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học và môn Vật lý; lớp 12 giành giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán học; đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Thành tích của em Hoàng Quang Minh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là kết quả của phong trào học tập, rèn luyện và đổi mới phương pháp giảng dạy của Trường Trung học phổ thông Ân Thi những năm qua.

Năm nay, trường có 474 học sinh tham gia kỳ thi với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, đặc biệt có tân thủ khoa khối A01 toàn quốc; đây là nguồn động viên lớn cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học.

Danh hiệu thủ khoa toàn quốc khối A01 là khởi đầu cho chặng đường mới của nam sinh xứ Nhãn. Mang theo hành trang là nền tảng kiến thức vững vàng, phương pháp học tập khoa học và niềm đam mê công nghệ, em đã sẵn sàng bước vào giảng đường đại học để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao tri thức phía trước./.

Nữ nhân viên thời vụ xưởng may ở Hải Phòng đón tin vui thủ khoa toàn quốc “Sáng nay em Phương vẫn đang bận làm việc thời vụ ở một xưởng may,” thầy Hứa Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thanh Miện II, thành phố Hải Phòng nói.