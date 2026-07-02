Đại học Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn từ 23 đến 28,5 điểm

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 dự kiến dao động khoảng 23-28,5 điểm, có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,25 điểm so với năm 2025, chia thành 4 nhóm.

Dự kiến nhóm rất cao có điểm chuẩn từ 27,5-28,5 điểm; nhóm cao có điểm chuẩn từ 26 đến dưới 27,5 điểm; nhóm trung bình có điểm chuẩn từ 24,5 đến dưới 26 điểm; nhóm thấp có điểm chuẩn từ 23 đến dưới 24,5 điểm.

Một số ngành/chương trình đào tạo có sức hút lớn dự kiến có điểm chuẩn cao hơn khoảng 0,25-0,5 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay điểm chuẩn dự kiến dựa trên cơ sở phân tích các dữ liệu tuyển sinh hiện có như phổ điểm kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân (tăng khoảng 500 chỉ tiêu so với năm 2025 và mở mới 15 ngành/chương trình đào tạo); điểm chuẩn và điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển của Đại học Kinh tế Quốc dân trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025…

Việc đưa ra điểm chuẩn dự kiến nhằm giúp thí sinh tham khảo, định hướng lựa chọn ngành/chương trình đào tạo phù hợp khi đăng ký nguyện vọng.

Điểm trúng tuyển chính thức phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng nguyện vọng đăng ký, điểm xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu của từng ngành/chương trình đào tạo...

Dự kiến ngày 4/7, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng Thời hạn đăng ký đến 17 giờ ngày 14/7. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không giới hạn số lần.