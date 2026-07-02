Vì sao điểm tổ hợp C00 giảm sâu, điểm chuẩn xét tuyển đại học dự kiến giảm mạnh?

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của tổ hợp xét tuyển đại học C00 (gồm các môn Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn) năm nay là 17,23 điểm, giảm gần 2,5 điểm so với năm 2025.

Điểm thi giảm sâu đột biến

So với năm 2025, điểm thi các môn ở tổ hợp C00 năm nay đều giảm sâu.

Theo đó, môn Lịch sử điểm trung bình năm 2025 là 6,6 điểm, năm nay giảm còn 6,19 điểm. Tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình từ 18,63% năm 2025 lên gần 26%. Tuy số lượng thí sinh đạt điểm 10 năm nay tăng mạnh, từ trên 1.500 (năm 2025) em lên gần 2.500 em nhưng tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên lại giảm gần 10%, từ gần 44% xuống còn trên 35%.

Tương tự, điểm thi môn Ngữ văn cũng giảm. So với năm 2025, điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay giảm 0,5 điểm (từ 7 điểm xuống 6,5 điểm); tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm khoảng 15% (từ gần 59,6% xuống trên 44%). Tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình tăng từ 6,24% lên trên 11%. Có 157 em bị điểm liệt ở môn thi này.

Địa lý là môn có mức giảm điểm đột biến. Dù số lượng thí sinh đăng ký dự thi môn này giảm khoảng 30.000 em so với năm 2025 nhưng số thí sinh bị điểm dưới trung bình tăng gấp hơn 2 lần (từ trên 89.000 em lên trên 208.600 em).

Phổ điểm môn Địa lý từ năm 2023 đến 2026. (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Điểm trung bình của môn Địa lý năm nay là 5,3 điểm, giảm 1,33 điểm so với mức 6,63 điểm của năm 2025. Tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình tăng vọt từ 18,6% (năm 2025) lên trên 47%.

Tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm 2/3, từ trên 45% (năm 2025) xuống chỉ còn trên 14,4%. Điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 6 điểm thay vì gần 8 điểm như năm 2025.

Nếu như năm 2025, Địa lý là môn “mưa điểm 10” với trên 6.900 bài thi đạt điểm tuyệt đối thì năm nay con số này chỉ là 56 em. Số thí sinh bị điểm liệt tăng từ 19 em lên 102 em.

Điểm chuẩn sẽ giảm mạnh?

Theo các giáo viên, điểm thi năm nay giảm do cách ra đề và chấm thi thay đổi. Việc giảm điểm đã được dự đoán ngay sau khi kết thúc kỳ thi, nhất là ở môn Địa lý.

Thầy Vũ Hải Nam, giáo viên Tuyensinh247.com cho rằng đề thi phản ánh đúng tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ghi nhớ đơn thuần.

Sự thay đổi này kéo theo sự thay đổi về độ khó và cấu trúc câu hỏi. Đề thi có tính phân loại rất cao, kiến thức bao trùm toàn bộ chương trình bậc trung học phổ thông, từ lớp 10 đến lớp 12. Đề thi có nhiều điểm mới so với đề minh họa, có sự phân hóa hơn và đòi hỏi học sinh cần có kiến thức, kỹ năng tốt hơn. Các câu hỏi ở mức độ vận dụng thường yêu cầu học sinh tư duy giải pháp, tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực.

Phổ điểm tổ hợp C00 năm 2026. (Nguồn: Bộ GD-ĐT)

Với môn Ngữ văn, Phó giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thanh Hoa, Giảng viên cao cấp, Khoa Xã hội học -Trường Đại học Tây Bắc cho rằng đề thi năm nay không còn đo lường việc học sinh nhớ được gì, biết cái gì mà tập trung đánh giá xem học sinh làm được gì: thể hiện kỹ năng ngôn ngữ như thế nào, kỹ năng tư duy ra sao và cảm thụ văn học như thế nào?

Đặc biệt, Phó giáo sư Bùi Thanh Hoa cho rằng việc áp dụng cách chấm rubric với các tiêu chí và mức độ yêu cầu rõ ràng (có quy định trần) đã làm giảm tương đối nhiều sự chênh lệch giữa các giám khảo trong cùng một hội đồng thi và giữa các hội đồng thi trên toàn quốc.

“Nghiên cứu kỹ rubric chấm thi viết năm nay, chúng tôi nhận ra phần điểm dành cho sự sáng tạo, cho các yêu cầu về diễn đạt, hành văn, ngôn ngữ chiếm một trọng số đáng kể. Đây chính là khoảng để chúng ta phát hiện, tôn trọng và ghi nhận sự sáng tạo của các em học sinh,” Phó giáo sư Bùi Thanh Hoa nói.

Đánh giá đề thi có tính phân loại cao hơn, được khẳng định bằng kết quả thi có sự phân tầng rõ rệt, các chuyên gia cho rằng điểm xét tuyển đại học theo tổ hợp C00 năm nay sẽ giảm mạnh.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, từ phân tích điểm thi của các môn có thể dự đoán năm nay tổ hợp C00 sẽ giảm điểm mạnh, các trường tốp trên, các ngành ‘hot’ có thể giảm 2-3 điểm.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, việc điểm thi phân hóa mạnh hơn giúp đánh giá đúng năng lực của thí sinh, các trường đại học yên tâm sử dụng kết quả thi sẽ xét tuyển được những thí sinh chất lượng./.

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