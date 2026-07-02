Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, các trường đại học đã bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào).

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với các phương thức xét tuyển khác, hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố.

Là trường thành viên, Trường Đại học Công nghệ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 22 và 24 điểm, cao hơn mức chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây cũng là mức điểm sàn của trường này năm 2025. Mức 24 điểm áp dụng đối với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu. Mức 22 điểm áp dụng đối với các ngành đào tạo còn lại.

Đối với các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Đánh giá năng lực HSA và chứng chỉ SAT, bảng quy đổi tương đương sang thang điểm 30 dự kiến sẽ được Nhà trường công bố vào chiều nay, 2/7. Thí sinh, phụ huynh theo dõi trên fanpage và cổng thông tin điện tử của trường để biết thông tin chi tiết.

Đại học FPT công bố điểm sàn xét tuyển cho tất cả các ngành là 18 điểm, trừ chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính điểm sàn xét tuyển là 21 điểm.

Điểm sàn của Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét tuyển từ điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 16 đến 18 điểm, tuỳ theo từng ngành đào tạo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm nay, điểm sàn tối thiểu của các trường là 15 điểm.

Theo nhận định của các chuyên gia, điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay giảm so với năm 2025 và có tính phân hóa mạnh hơn. Vì vậy, dự kiến điểm xét tuyển đại học đại học sẽ giảm khoảng 1 đến 3 điểm, đặc biệt là ở tổ hợp C00.

Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển vào các trường trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

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