Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam tài xế xe Porche gây náo loạn khu đô thị Sala

Những ngày qua, dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc trước đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô liên tục thực hiện các pha drift (đánh lái tạo trượt bánh) nguy hiểm trên đường phố. Trước sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Cao Minh (sinh năm 2003) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Động thái này không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định coi thường tính mạng của người khác chỉ vì những phút bốc đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 4/6/2026, tại khu đô thị Sala thuộc phường An Khánh, Cao Minh đã điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi drift nhiều lần trên đường giao thông công cộng. Mục đích của đối tượng được xác định đơn giản chỉ là thể hiện kỹ năng điều khiển phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, hậu quả để lại là vô cùng nghiêm trọng. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, trực tiếp đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của những người tham gia giao thông cũng như những người dân có mặt xung quanh.

Video hiện trường vụ việc. (Video: PV/Vietnam+)

Điều đáng nói hơn, đoạn video ghi lại vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên không gian mạng, gây hoang mang trong dư luận. Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng khi những hành vi nguy hiểm này có thể trở thành trò đùa của một bộ phận giới trẻ. Tại cơ quan điều tra, Cao Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi, xác nhận bản thân là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện các pha drift với mục đích khoe kỹ năng. Lời khai nhận của đối tượng cho thấy sự coi thường luật lệ giao thông và sự thiếu ý thức sâu sắc về an toàn xã hội.

Việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố và bắt tạm giam Cao Minh là một hành động cần thiết, thể hiện sự kiên quyết trong việc đấu tranh với các hành vi xem thường pháp luật. Hành vi của Cao Minh không chỉ đơn thuần là vi phạm hành chính mà đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Qua vụ việc này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân: Tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, drift xe hay bốc đầu trên các tuyến đường giao thông. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và đảm bảo một môi trường sống an toàn, bình yên./.

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