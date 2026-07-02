Chạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, đại công trường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku vẫn rền vang tiếng động cơ của máy xúc, máy ủi, máy khoan cọc nhồi. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm phương tiện cơ giới đang làm việc không ngơi nghỉ trên các gói thầu trải dài từ đồng bằng ven biển đến vùng đồi núi Gia Lai.

Không khí thi công khẩn trương ấy phản ánh quyết tâm của chủ đầu tư, các địa phương và nhà thầu trong việc đẩy nhanh tiến độ một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029. Các đơn vị luôn tận dụng mọi nhân vật lực, tối ưu hóa thời gian để thi công với tinh thần "mặt bằng có tới đâu, đơn vị thi công đến đó."

Theo tỉnh Gia Lai, hiện dự án thành phần 1 đã bàn giao mặt bằng 126,54/179,498 ha với chiều dài khoảng 15,5 km, đạt 70,5%. Dự án thành phần 3 đã bàn giao mặt bằng 200,83/340,83 ha, với chiều dài khoảng 25,03 km, đạt 72%. Riêng, dự án thành phần 2 phấn đấu sẽ khởi công trong năm 2026 này.

Sau hơn 6 tháng khởi công, trên tuyến cao tốc dài khoảng 125km, nhiều đoạn nền đường đã dần thành hình. Đất đá được đào đắp liên tục, các vị trí nền đất yếu được xử lý, hệ thống thoát nước và các hạng mục cầu vượt được triển khai đồng loạt.

Những khu vực trước đây chỉ là đồi núi, ruộng rẫy nay trở thành đại công trường với hàng chục mũi thi công hoạt động ngày đêm.Riêng Dự án thành phần 1 dài khoảng 22km hiện đã triển khai 35 mũi thi công, huy động hơn 200 đầu máy, thiết bị cùng gần 250 cán bộ kỹ thuật, công nhân.

Theo Ban Quản lý dự án, nhiều đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao trên 70% mặt bằng, tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng phạm vi thi công và tăng sản lượng.

Ông Đoàn Minh Hoàng, Tư vấn giám sát VNC (đơn vị tư vấn giám sát của dự án thành phần 1), cho biết toàn dự án hiện đang triển khai đồng bộ hàng chục mũi thi công. Các nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và thiết bị theo đúng phương án tổ chức thi công đã được phê duyệt.

"Hiện các nhà thầu đều tập trung cao độ, tổ chức thi công đồng bộ nhằm bảo đảm cả tiến độ và chất lượng công trình. Từng hạng mục đều được kiểm soát chặt chẽ từ vật liệu đầu vào đến quy trình thi công để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án," ông Hoàng nói.

Trên công trường, mỗi ngày đều là cuộc chạy đua với thời gian. Bởi chỉ còn ít tháng nữa, mùa mưa Tây Nguyên sẽ bắt đầu. Khi mưa lớn xuất hiện, việc đào đắp nền đường, vận chuyển vật liệu hay thi công cầu đều có nguy cơ bị gián đoạn.

Tại gói thầu XL.01 ( thuộc dự án thành phần 1), hơn 20 mũi thi công đang tập trung xử lý nền đường, thi công cọc khoan nhồi và hệ thống thoát nước. Tiếng máy khoan, máy lu, xe ben nối nhau hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn. Nhiều hạng mục được bố trí làm việc theo ca để tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đối với Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đảm nhận đoạn tuyến từ Km0 đến Km12, yêu cầu tiến độ được đặt lên hàng đầu. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 100% công tác phát quang, dọn dẹp mặt bằng và đào bóc hữu cơ trên các đoạn đã được bàn giao.

Ông Nguyễn Đức Vũ, cán bộ phụ trách kỹ thuật Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết đơn vị đang duy trì thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp"

"Hiện chúng tôi huy động 6 máy khoan cọc nhồi, khoảng 150 xe vận chuyển, 30 máy lu cùng hơn 230 cán bộ, kỹ sư và công nhân thường trực trên công trường. Mục tiêu là tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ đã cam kết," ông Vũ chia sẻ.

Công nhân thực hiện kiên cố hệ thống thép để đổ bê tông trụ cầu. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Không chỉ nền đường, các hạng mục cầu cũng đang bước vào giai đoạn thi công quyết liệt. Tại các vị trí vượt sông, nhà thầu Phúc Lộc xác định phải hoàn thành phần móng và thân trụ trước khi mực nước dâng cao trong mùa mưa.

Ông Hoàng Kim Định, Chỉ huy trưởng nhà thầu Phúc Lộc, cho biết đơn vị hiện tổ chức ba mũi khoan cọc nhồi và duy trì thi công liên tục tại các vị trí đủ điều kiện.

"Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ trong khoảng ba tháng tới để chuyển sang các hạng mục tiếp theo. Nếu hoàn thành phần trụ dưới sông trước mùa mưa sẽ giảm đáng kể rủi ro và bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án," ông Định nói.

Theo ông Định, khó khăn lớn nhất hiện nay là điều kiện địa chất phức tạp. Nền đá granite có cường độ cao khiến thiết bị khoan nhanh hao mòn, thời gian thi công kéo dài hơn so với dự kiến. Bên cạnh đó, tại một số khu vực gần khu dân cư, việc tổ chức thi công ban đêm cũng phải điều chỉnh linh hoạt nhằm hạn chế tiếng ồn và bảo đảm đời sống người dân.

Để thích ứng với những điều kiện thực tế, nhiều nhà thầu đã tăng cường ứng dụng thiết bị hiện đại, đồng thời tổ chức lại dây chuyền thi công theo từng hạng mục, bố trí nhân lực linh hoạt giữa các mũi thi công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc và rút ngắn thời gian thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ của dự án không chỉ phụ thuộc vào năng lực thi công của các nhà thầu mà còn gắn chặt với công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng, thời gian qua, các địa phương đã tập trung hoàn thành công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường và xây dựng các khu tái định cư. Hàng nghìn hộ dân đã phối hợp bàn giao đất, hàng trăm héc-ta mặt bằng được chuyển giao cho đơn vị thi công.

Cùng với đó, việc chuẩn bị nguồn đất đắp, vật liệu xây dựng và cát san lấp cũng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường, được đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, triển khai trong giai đoạn 2025-2029, gồm: dự án thành phần 1 dài 22km, tổng mức đầu tư 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68km, tổng mức đầu tư 27.576 tỷ đồng; dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư 9.169 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ trở thành trục giao thông Đông-Tây quan trọng, kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ khu vực cao nguyên xuống cảng biển Quy Nhơn, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế-xã hội./.

“Chạy đua” mặt bằng, tăng tốc thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku dài 125km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, đang thi công khẩn trương để sớm đưa vào khai thác, nâng cao kết nối khu vực.