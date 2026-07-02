Thí điểm lắp đặt đinh phản quang năng lượng Mặt Trời trên tuyến Quốc lộ 6

Nhằm nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần công trình giao thông Kiến Quốc, Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) đã cho phép triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống đinh phản quang năng lượng Mặt Trời trên đoạn Km176+200-Km176+700, Quốc lộ 6, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

“Đây là hoạt động thí điểm nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp sử dụng thiết bị giao thông thông minh trong việc tăng cường khả năng dẫn hướng, cảnh báo cho người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các đoạn đường có điều kiện khai thác phức tạp, nhất là vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi,” ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I cho biết.

Theo Khu Quản lý đường bộ I, đoạn Km176+200-Km176+700 Quốc lộ 6 có bề rộng mặt đường trung bình từ 7-9 m, nền đường khoảng 9m, là đoạn đường đèo có nhiều đường cong liên tục, độ dốc dọc từ 2-5%. Vào mùa mưa, mặt đường thường xuyên trơn trượt, sương mù xuất hiện nhiều, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Xuất phát từ thực tế đó, Khu Quản lý đường bộ I đã thống nhất triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống đinh phản quang năng lượng Mặt Trời nhằm bổ sung giải pháp cảnh báo trực quan, hỗ trợ người lái xe nhận biết rõ hướng tuyến, mép đường và các đoạn đường cong nguy hiểm, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hệ thống đinh phản quang do Công ty Cổ phần công trình giao thông Kiến Quốc nghiên cứu, lắp đặt thí điểm sử dụng năng lượng Mặt Trời để vận hành. Ban ngày, thiết bị hấp thụ và tích trữ năng lượng thông qua tấm pin cảm quang; khi trời tối hoặc điều kiện ánh sáng yếu, đinh phản quang tự động phát sáng theo chế độ nhấp nháy, tạo thành dải dẫn hướng liên tục trên mặt đường.

So với đinh phản quang thông thường chỉ phản xạ ánh sáng từ đèn xe, thiết bị này có khả năng phát sáng chủ động, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện hướng tuyến từ khoảng cách xa hơn, đặc biệt tại các vị trí đường cong, khuất tầm nhìn hoặc trong điều kiện mưa, sương mù.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết toàn bộ kinh phí thực hiện phương án thí điểm, bao gồm chi phí lắp đặt, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và các biện pháp tổ chức giao thông trong quá trình thi công do Công ty Cổ phần công trình giao thông Kiến Quốc tự bảo đảm.

Trong quá trình triển khai, cơ quan quản lý yêu cầu việc thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác. Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, tổ chức giao thông, giám sát quá trình thi công nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn và không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sau khi hoàn thành thời gian thí điểm, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đánh giá toàn diện hiệu quả của hệ thống trên các tiêu chí như khả năng dẫn hướng, mức độ hỗ trợ người tham gia giao thông, độ bền của thiết bị và hiệu quả khai thác trong điều kiện thực tế. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để xem xét khả năng áp dụng trên các đoạn tuyến có điều kiện tương tự.

Đây không phải là lần đầu tiên Cục Đường bộ triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao an toàn giao thông và thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược. Trước đó, đơn vị đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 3M Việt Nam thí điểm lắp đặt hệ thống tấm dán phản quang vạch kẻ đường trên đoạn Km144+600-Km145+500 Quốc lộ 6.

“Việc liên tục nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới cho thấy quyết tâm của Cục Đường bộ trong đổi mới công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, từng bước hiện đại hóa hệ thống báo hiệu giao thông, góp phần nâng cao mức độ an toàn trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là khu vực miền núi, đèo dốc có nguy cơ mất an toàn giao thông cao,” lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2050 Đề án phát triển trung tâm dữ liệu, giám sát và điều hành giao thông toàn quốc từ 2026-2030, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số nâng cao an toàn.