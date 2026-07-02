Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến ba người thương vong

Khoảng 3 giờ 20, ngày 2/7, tại Km 1917+100 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe gắn máy làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ôtô biển kiểm soát 50E-483.60 do anh V.M.H (24 tuổi, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông từ hướng tỉnh Đồng Nai về hướng tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên xảy ra và chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 49D1-330.02 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến 3 người đi trên xe gắn máy bị nạn, trong đó 1 người tử vong, 2 người bị thương (hiện chưa xác định được danh tính các nạn nhân).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, xe ôtô 50E-483.60 lấn làn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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