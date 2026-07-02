Những sân bay nào dự kiến bị loại khỏi quy hoạch cảng hàng không toàn quốc?

Cùng với việc đề xuất bổ sung một số cảng hàng không vào trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội liên vùng, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa các sân bay không còn phù hợp với quy hoạch.

Bổ sung và nâng cấp nhiều sân bay

Theo dự thảo về việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cục Hàng không Việt Nam, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 33 cảng hàng không, gồm 17 cảng quốc tế và 16 cảng nội địa. Đến năm 2050, mạng lưới tăng lên 36 cảng, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa. Dự báo đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không phục vụ khoảng 236,3 triệu lượt hành khách và 3,75 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với tổng công suất thiết kế khoảng 262,1 triệu hành khách. Mục tiêu là hơn 95% dân số có thể tiếp cận một cảng hàng không trong phạm vi 100km.

Đến năm 2050, Việt Nam hướng tới hình thành hai trung tâm vận tải hàng không và trung chuyển quốc tế quy mô khu vực tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nâng tỷ lệ dân số tiếp cận cảng hàng không trong phạm vi 100km lên khoảng 97%.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung các Cảng Hàng không Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch. Trong đó, Gia Bình và Thổ Chu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch trước đây. Gia Bình được định hướng trở thành đầu mối hàng không quan trọng của vùng Thủ đô, chia sẻ vai trò với Nội Bài.

Cảng Hàng không Ninh Bình được đề xuất bổ sung vào quy hoạch sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược của địa phương, song cần tiếp tục đánh giá trong quá trình lập quy hoạch chi tiết do khu vực Đồng bằng sông Hồng đã có nhiều sân bay hiện hữu và quy hoạch mới.

Hàng loạt cảng hàng không được đề xuất bổ sung vào trong quy hoạch cảng hàng không toàn quốc. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Cục Hàng không đề xuất bổ sung Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Cảng Hàng không Măng Đen được định hướng hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển Khu du lịch Măng Đen, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch đã được phê duyệt.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Phong được định hướng hình thành gắn với phát triển Khu kinh tế Vân Phong với tính chất “là trung tâm dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp có những sản phẩm dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế.”

Đến năm 2030: Hơn 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100km Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay của nước ta sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội liên vùng, thuận lợi cho người dân tiếp cận đi lại.

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng đề xuất nâng cấp một số cảng hàng không. Trong đó, Cảng Hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C (là sân bay có đường băng dài từ 1.800m trở lên, tiếp nhận các dòng máy bay tầm trung như Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737) lên 4E (với đường băng dài trên 3.000m, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn chuyên chở khách và hàng hóa liên lục địa như Boeing 777, 787, hay Airbus A350). Côn Đảo cũng được nâng từ cấp 4C lên 4E và chuyển từ sân bay nội địa thành sân bay quốc tế. Trong tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không Cao Bằng được đề xuất nâng từ cấp 4C lên 4E và trở thành cảng hàng không quốc tế.

Vì sao phải loại khỏi quy hoạch?

Với Dự thảo quy hoạch, Cục Hàng không cũng điều chỉnh Cảng Hàng không Biên Hòa và Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng.

Theo đó, với Cảng Hàng không Biên Hòa, theo lãnh đạo Cục Hàng không, qua rà soát, khu vực Đông Nam Bộ hiện có 3 sân bay nằm trong phạm vi khoảng cách tương đối gần gồm Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Theo định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành có quy mô khai thác lớn và giữ vai trò trung tâm trong tổ chức mạng vận tải hàng không khu vực phía Nam.

Phía Cục Hàng không nhìn nhận việc bổ sung hoạt động hàng không dân dụng tại Sân bay Biên Hòa có thể làm gia tăng mức độ phức tạp trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động bay, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác vùng trời và năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không trong khu vực.

Bên cạnh đó, Sân bay Biên Hòa nằm trong khu vực đô thị hóa cao, mật độ dân cư lớn, việc phát triển hoạt động hàng không dân dụng cần được xem xét thận trọng trên các khía cạnh quốc phòng, an ninh, quản lý vùng trời, môi trường và quy hoạch phát triển đô thị.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại một sân bay nội địa nước ta. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Với Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng quy hoạch hiện hành định hướng xây dựng sân bay quốc tế mới tại Tiên Lãng với công suất khoảng 12 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hàng không cho rằng vùng Đồng bằng sông Hồng đã có 3 cảng hàng không có quy mô lớn là Nội Bài, Gia Bình và Cảng hàng không số 2 tại khu vực phía Nam vùng Thủ đô hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng không của vùng.

Mặt khác, quy mô của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch đến năm 2050 có thể đáp ứng đến 18 triệu khách/năm. Vì vậy, Cục Hàng không đánh giá vai trò của Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng sẽ không còn thật sự cần thiết trong định hướng phát triển hiện nay.

Do đó, Cục Hàng không kiến nghị xem xét đưa Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng ra khỏi hệ thống cảng hàng không toàn quốc để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược khác có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn như cảng biển, các khu logistics.../.

Sân bay Nội Bài sẽ giảm công suất khai thác bay khi có Sân bay Gia Bình Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ thực hiện điều chỉnh công suất tương ứng của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tại quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay ngay sau khi có Sân bay Gia Bình.