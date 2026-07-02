Quảng Ngãi: Dân mỏi mòn chờ sổ đỏ sau 25 năm di dời từ vùng sạt lở

25 năm kể từ khi thực hiện chủ trương di dời từ vùng sạt lở bờ sông Trà Khúc đến nơi ở mới để an cư, 11 hộ dân tại thôn Trường Định (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn đang mỏi mòn chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Việc kéo dài thủ tục pháp lý không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn khiến nhiều hộ không thể sửa chữa, xây dựng nhà ở khi mùa mưa bão cận kề.

Là một trong những hộ dân thuộc diện di dời năm 2001, ông Phan Tấn Thật (sinh năm 1964, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê) bày tỏ sự lo lắng trước tình cảnh hiện tại. Sau hơn hai thập kỷ sử dụng, ngôi nhà được xây dựng tạm trên khu đất mới của gia đình ông đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều mảng tường bong tróc, trơ lõi sắt hoen gỉ, các vết nứt kéo dài chạy dọc thân nhà. Thậm chí, hệ thống đà mái ngói đã đứt gãy, phải chống đỡ tạm bằng các thanh sắt.

Theo ông Thật, gia đình nhiều lần dự định xây dựng lại nhà để bảo đảm an toàn nhưng chưa thể thực hiện vì thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Thật chia sẻ: “Gia đình tôi rất muốn cải tạo nhà cửa để bảo đảm an toàn tính mạng trước mùa mưa bão nhưng do thiếu giấy tờ pháp lý nên không thể tiến hành. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm, giải quyết quyền lợi chính đáng này cho gia đình cũng như các hộ dân xung quanh."

Chung cảnh ngộ, gia đình bà Nguyễn Thị Cảm (sinh năm 1957) cho biết trước đây mảnh vườn rộng gần 500m2 của gia đình nằm sát bờ sông Trà Khúc đã bị sạt lở, sóng lớn cuốn trôi khoảng 150m2. Để đảm bảo an toàn, gia đình bà cùng các hộ dân khác được chính quyền bố trí di dời đến khu tái định cư mới với diện tích gần 300m2 để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, khu đất này vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Theo bà Cảm, việc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến nhiều quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng. Các hộ không thể thực hiện các thủ tục tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất cho con cháu hoặc thế chấp tài sản để vay vốn phát triển kinh tế.

Theo tìm hiểu, năm 2001, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Trà Khúc đe dọa tính mạng người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 11 hộ dân ở xóm Khê Nam đến nơi ở mới.

Tuy nhiên, quá trình di dời khi đó không xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cũng không ban hành quyết định giao đất cho các hộ dân. Chính những thiếu sót này khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân gặp vướng mắc trong nhiều năm.

Dù Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê trước đây nhiều lần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, việc cấp giấy chứng nhận vẫn chưa thể thực hiện do chưa đủ cơ sở pháp lý.

Trước những bức xúc chính đáng của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chính quyền xã Tịnh Khê đang tập trung rà soát và tìm giải pháp tháo gỡ toàn diện.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê cho biết, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thẩm quyền của cấp xã. Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng kéo dài hơn hai thập kỷ qua, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ cũ trước đây; đồng thời tiến hành làm việc trực tiếp với từng hộ dân nhằm tạo sự đồng thuận trong các bước thực hiện.

Theo ông Thanh, sau khi hoàn tất việc rà soát, địa phương sẽ tổ chức họp tham vấn ý kiến từ các sở, ngành chuyên môn để xây dựng phương án tối ưu tổng thể nhất. Khi bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định, Ủy ban Nhân dân xã sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, giúp các hộ dân xóm Khê Nam ổn định cuộc sống lâu dài./.

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