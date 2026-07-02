Cần Thơ: Bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ đi giám định ADN

Sáng 2/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức lễ dâng hương và đưa 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Pháp y Quân đội (Hà Nội).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026 về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố, thời gian qua, 2 đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sỹ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Ngay sau lễ dâng hương, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội.

Toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gene của thân nhân; qua đó, xác định danh tính cho liệt sỹ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức thực hiện lấy mẫu đầu tiên tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

Trong số 807 mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính hài cốt liệt sỹ, đến ngày 30/6, đơn vị đã hoàn thành công tác lấy mẫu và có 670 mẫu đủ điều kiện đưa đi giám định ADN.

Quá trình triển khai thực hiện công tác lấy mẫu cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, mưa nắng thất thường ảnh hưởng đến công tác khai quật lấy mẫu cũng như chất lượng lấy mẫu.

Bên cạnh đó, Nghĩa trang liệt sỹ thành phố được nâng cấp nhiều lần nên hài cốt liệt sỹ nằm sâu trong lòng đất cũng gây khó khăn trong công tác khai quật, lấy mẫu. Một số mộ đã cải táng lâu nên khi khai quật, hài cốt bị phân hủy nhiều, chất lượng hài cốt không đảm bảo để lấy mẫu.

Tuy nhiên với vai trò, trách nhiệm cao, tổ lấy mẫu và các cán bộ chiến sỹ đã rất cẩn thận, chặt chẽ, chọn mẫu chất lượng để đi giám định ADN. Lực lượng lấy mẫu đã đoàn kết quyết tâm lấy mẫu vượt 15 ngày so với kế hoạch đề ra.

Cũng theo Thượng tá Tống Hùng Vinh, đối với các nghĩa trang còn lại, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã xây dựng kế hoạch và sẽ tiếp tục lấy mẫu ở Nghĩa trang liệt sỹ Ô Môn với 1.324 mộ chưa xác định danh tính, sau đó tiếp tục triển khai tại 15 nghĩa trang liệt sỹ còn lại trong toàn thành phố với tổng số 17 nghĩa trang liệt sỹ sẽ được lấy mẫu trong đợt này./.

Điện Biên: Bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN Tất cả 388 mẫu hài cốt được lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

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