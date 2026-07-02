Phú Thọ khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên tỉnh lộ 433

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn (Phú Thọ), rạng sáng 2/7, tại Km40+400 trên tuyến tỉnh lộ 433, đoạn qua thôn Ênh, xã Cao Sơn, đã xảy ra sạt lở đất đá từ taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Thời điểm xảy ra sự cố không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong đêm khiến đất đá trên taluy dương bão hòa nước, giảm độ ổn định và trượt xuống mặt đường. Hàng chục mét khối đất đá cùng nhiều tảng đá lớn đổ tràn xuống lòng đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tỉnh lộ 433 là tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm xã Cao Sơn với nhiều khu dân cư, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Việc tuyến đường bị ách tắc đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng, phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Hòa Bình - đơn vị quản lý tuyến đường - triển khai các biện pháp khắc phục.

Máy xúc cùng các phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường để thu dọn đất đá, di chuyển các tảng đá lớn ra khỏi mặt đường.

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm trong thời gian xử lý sự cố.

Mặc dù thời tiết vẫn còn mưa, các lực lượng đã làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhằm sớm khôi phục giao thông trên tuyến. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở cơ bản đã được giải tỏa, tỉnh lộ 433 được thông xe trở lại, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn (Phú Thọ) Bùi Thị Hòa Bình cho biết mưa lớn kéo dài là nguyên nhân khiến mái taluy dương bị bão hòa nước, làm giảm khả năng liên kết của đất đá và dẫn đến sạt lở.

Mặc dù sự cố đã được xử lý kịp thời, nguy cơ tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở trên tuyến vẫn ở mức cao nếu mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới.

Theo chính quyền địa phương, tỉnh lộ 433 đi qua nhiều khu vực đồi núi có địa hình dốc, taluy cao và nền địa chất không ổn định. Vào mùa mưa bão, trên tuyến thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá với quy mô khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều vị trí từng ghi nhận các vụ sạt lở có khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn đề nghị các đơn vị quản lý tuyến đường tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi những vị trí có nguy cơ sạt lở, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý khi có sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng ách tắc giao thông.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông trên tỉnh lộ 433, nhất là trong điều kiện mưa lớn hoặc ngay sau mưa, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát các khu vực taluy dương có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện dưới chân taluy hoặc khu vực có dấu hiệu đất đá nứt, trượt.

Khi phát hiện các dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến./.

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