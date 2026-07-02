Nghệ An ra công điện khẩn cấp bách phòng chống cháy rừng

Trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao và diễn biến ngày càng phức tạp do thời tiết nắng nóng kéo dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã ban hành công điện yêu cầu các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường nào không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý, để xảy ra cháy rừng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo đó, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường cùng các chủ rừng phải bám sát tình hình thực tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời triển khai hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “bốn tại chỗ”, với tinh thần chủ động, quyết liệt, phù hợp với điều kiện cụ thể từng khu vực, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tổ chức phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân, đặc biệt là các hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì.

Các địa phương nghiêm cấm tuyệt đối việc xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng cao điểm, khi dự báo, cảnh báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) trở lên.

Đồng thời, các địa phương rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó với từng tình huống cháy rừng có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ; chủ động phát hiện sớm các điểm cháy để huy động kịp thời lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, không để cháy lan, cháy lớn.

Các địa phương cũng phải chủ động xây dựng phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát, mua sắm bổ sung kịp thời các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết.

Song song với các giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức chữa cháy hiệu quả; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng, gây thiệt hại lớn.

Từ đầu năm đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 17 ha rừng, trong đó có những vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Do nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của nhân dân./.

Quảng Trị huy động hàng trăm người khống chế vụ cháy rừng tràm Những ngày gần đây, Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Toàn tỉnh hiện có khoảng 250.000 ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao.

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