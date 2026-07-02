Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Cao nguyên Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, từ 11 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 2/7, các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Phú Thọ, Tuyên Quang và Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Lào Cai từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường An Bình, Lạc Thủy, Lương Sơn, Thượng Long, Xuân Viên; An Nghĩa, Bản Nguyên, Cao Phong, Đà Bắc, Đan Thượng, Đào Xá, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hiền Lương, Hiền Quan, Hương Cần, Khả Cửu, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lâm Thao, Long Cốc, Ngọc Sơn, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Phùng Nguyên, Quyết Thắng, Sơn Lương, Tam Nông, Tân Pheo, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thọ Văn, Thung Nai, Văn Lang, Văn Miếu, Vạn Xuân, Xuân Đài, Yên Lập, Yên Sơn, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Bản Liền, Bảo Ái, Bảo Nhai, Bảo Yên, Cốc Lầu, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Mậu A, Mường Lai, Âu Lâu, Yên Bái, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Tân Lĩnh, Trấn Yên, Việt Hồng, Xuân Hòa; Bắc Hà, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Hưng Khánh, Lùng Phình, Lương Thịnh, Nghĩa Đô, Nam Cường, Văn Phú, Si Ma Cai, Tân Hợp, Thác Bà, Thượng Hà, Trịnh Tường, Xuân Ái, Xuân Quang, Yên Bình.

Đối với tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Đồng Yên, Hồ Thầu, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Xuân Giang, Yên Thành; Bản Máy, Bằng Lang, Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Lao Chải, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Trung Thịnh, Tùng Vài, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xín Mần.

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai gồm các xã phường An Hòa, An Lão, An Nhơn Tây, Bàu Cạn, Canh Liên, Canh Vinh, Ia Dreh, Ia Grai, Ia Krái, An Nhơn Nam, Phú Túc, Uar, Vĩnh Quang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 10 giờ ngày 1/7 đến 10 giờ ngày 2/7, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như: Yên Lập 89,8mm (Phú Thọ); An Lạc 84,2mm (Lào Cai); Tiên Nguyên 77,6mm (Tuyên Quang);... Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 2/7, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như buôn Nung Chư Drăng 45,6mm, Chư Drăng 41,2mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày và đêm 2/7, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Chiều và đêm 2/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

"Các khu vực trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh phía Bắc Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Ninh tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.