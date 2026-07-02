Châu Âu căng mình ứng phó nắng nóng cực đoan, cháy rừng lan rộng

Nhiều quốc gia châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng cực đoan mới, kéo theo cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng và nguy cơ quá tải hạ tầng, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tại Pháp, một vụ cháy rừng lớn bùng phát ngày 1/7 tại hai tỉnh Herault và Aude ở miền Nam đã thiêu rụi khoảng 800ha rừng và thảm thực vật.

Hàng trăm lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy được huy động để khống chế ngọn lửa trong điều kiện địa hình hiểm trở, khô hạn kéo dài và gió mạnh.

Để bảo đảm an toàn, giới chức đã sơ tán hoặc yêu cầu khoảng 200 người hạn chế ra ngoài tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Pouzols-Minervois và Mailhac.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha ban bố cảnh báo thời tiết ở mức cao nhất đối với 12 trong số 18 quận, bao gồm thủ đô Lisbon, từ ngày 2-4/7 do nhiệt độ có thể lên tới 47 độ C.

Chính phủ đã cấm nhiều hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng như đốt rác ngoài trời, sử dụng máy móc dễ phát sinh tia lửa và tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Bên cạnh đó, chính quyền nhiều địa phương đã chuẩn bị các điểm tránh nóng có điều hòa dành cho nhóm dễ bị tổn thương, trong khi một số ga tàu điện ngầm ở Lisbon được mở cửa suốt đêm để người vô gia cư tránh nóng.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Khẩn cấp Quốc gia cũng nâng mức sẵn sàng ứng phó do nguy cơ cháy rừng được dự báo tăng mạnh trong những ngày tới.

Tại Hungary, nắng nóng và hạn hán kéo dài đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước. Hồ Velence - hồ nước tự nhiên lớn thứ hai của nước này - hiện chỉ còn mực nước khoảng 47cm - mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Theo Tổng cục Quản lý Nguồn nước Hungary, lượng mưa thiếu hụt trong 5 năm qua đã lên tới 462 mm, khiến mực nước ngầm tại nhiều khu vực giảm từ 1-2 m so với mức trung bình nhiều năm.

Tình trạng khan hiếm nước đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, vận hành các nhà máy điện, cũng như sinh hoạt của người dân.

Chính phủ Hungary đã thành lập Trung tâm Điều phối Nguồn nước quốc gia và công bố kế hoạch đầu tư 257 tỷ forint (khoảng 823 triệu USD) nhằm nâng cấp hạ tầng và tăng khả năng trữ nước.

Tại Anh, Cơ quan Khí tượng (Met Office) cho biết tháng 6/2026 là tháng Sáu nóng nhất tại vùng England kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi chép vào năm 1884, với nhiệt độ trung bình đạt 17,1 độ C. Đây cũng là tháng 6 nóng thứ hai trong lịch sử đối với toàn Vương quốc Anh.

Trong đợt nắng nóng cuối tháng Sáu, nhiệt độ cao nhất đạt 37,7 độ C tại hạt Norfolk, lập kỷ lục mới cho tháng Sáu. Đợt nắng nóng đã gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động của trường học và bệnh viện, đồng thời làm gia tăng nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa tại quốc gia vốn có khí hậu ôn hòa.



Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, kéo dài hơn và có cường độ mạnh hơn trên khắp châu Âu./.

Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai trong chưa đầy hai tuần Những đợt nắng nóng liên tiếp đang trở thành phép thử quan trọng đối với Green Deal, buộc EU phải cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân.