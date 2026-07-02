Quảng Ngãi xử lý 63 trường hợp tiếp tay lan truyền thông tin xấu, độc từ kênh của Lê Trung Khoa

Ngày 2/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã xử phạt hành chính 2 trường hợp, răn đe 61 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.

Qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội ở tỉnh thường xuyên theo dõi, tiếp cận, tương tác với các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên hệ thống trang, kênh của Lê Trung Khoa.

Tại cơ quan Công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận, tương tác với những nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Nguyên nhân là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, dẫn đến vô tình trở thành “mắt xích” tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và quy định pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức được hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, rời khỏi các hội nhóm có nội dung xấu độc, chống phá, cam kết không tái phạm.

Đối tượng Lê Trung Khoa sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang, kênh thông tin để đăng tải các bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, được kiểm chứng; tuyệt đối không tin, không nghe theo, không tương tác, chia sẻ hoặc bình luận đồng thuận với các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các nội dung vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định./.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.