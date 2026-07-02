Bộ Tư pháp: Thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (gồm điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố).

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu nhiều chính sách lớn về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đánh dấu bước chuyển từ tư duy sửa đổi từng văn bản đơn lẻ sang tiếp cận tổng thể nhằm kiến tạo hệ thống pháp luật thống nhất, hiện đại, minh bạch, ổn định và có khả năng dẫn dắt phát triển.

Bộ cũng tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, chủ động tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bộ, ngành Tư pháp đã tham mưu triển khai đồng bộ Chương trình lập pháp năm 2026; lần đầu tiên xây dựng định hướng lập pháp cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI theo cách tiếp cận tổng thể, với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Bộ cũng đã hoàn thành tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 7/7 dự án luật, nghị quyết, chiếm 50% tổng số dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất; tiếp tục đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật, kịp thời tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về pháp luật, từng bước đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao về chất lượng, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật.

Việc khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội được thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp đột phá.

Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai “chiến dịch” tổng rà soát hệ thống thủ tục hành chính, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; qua đó cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính, cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Về kết quả thi hành án dân sự 8 tháng (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/5/2026), đã thi hành xong 350.323 việc, đạt tỷ lệ 55,43% so với cùng kỳ năm 2025; về tiền: đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng (tăng 40,53%) so với cùng kỳ năm 2025; đạt tỷ lệ 31,11% (tăng 4,44%) so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6.000 tỷ đồng được thu hồi.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; tập trung xây dựng các đề án lớn về hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế đi trước, mở đường cho phát triển.

Đồng thời, tập trung triển khai Chương trình lập pháp năm 2026 và chuẩn bị Chương trình lập pháp năm 2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, văn bản quy định chi tiết; tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, tạo lập hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và ổn định…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; đổi mới hình thức truyền thông, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ số để người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận pháp luật…/.

Kết thúc điều tra, xét xử 22 vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu phấn đấu đến hết năm 2025 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý một số vụ việc.