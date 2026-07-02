19 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả tại Herbitech

Ngày 2/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).

Trong vụ án này, 2 vợ chồng bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ (Quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) cùng 17 bị cáo khác bị truy tố về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm," “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền."

Tự ý điều chỉnh công thức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, cổ đông chính là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty và nhà máy Herbitech.

Quá trình tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của khách hàng, mặc dù đã đăng ký công bố thành phần, chất lượng sản phẩm, nhưng để tăng lợi nhuận và tính cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã thực hiện hoặc chỉ đạo Trần Thị Huệ (vợ của Khiêm) điều chỉnh công thức sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Sau đó, Khiêm hoặc Huệ chuyển cho Phùng Thị Thu, phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm để điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định mức nguyên liệu lên phần mềm Misa nội bộ và in ra bản cứng, ký tên ở mục “soạn thảo” và chuyển cho Sái Thị Thu, phụ trách bộ phận kế hoạch sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Phạm Vũ Khiêm, Sái Thị Thu, căn cứ vào định mức nguyên liệu để lập Lệnh sản xuất và ký tên mục “soạn thảo” rồi chuyển cho bộ phận kiểm soát chất lượng của Nguyễn Thị Hẹn và Nguyễn Hoài Phương (nhân viên) thực hiện kiểm tra, đối chiếu thành phần, hàm lượng nguyên vật liệu của Định mức kỹ thuật nội bộ, không đối chiếu với hồ sơ công bố sản phẩm và ký tên vào mục người kiểm tra sau đó báo cáo Nguyễn Thị Thanh, phụ trách bộ phận kiểm soát chất lượng ký tên ở mục “phê duyệt," sau đó chuyển bộ phận kho và bộ phận sản xuất.

Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác với hồ sơ công bố sản phẩm, để che giấu hành vi vi phạm và đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo Trần Thị Huệ lập thêm 1 bộ hồ sơ có định mức kỹ thuật đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm để Phùng Thị Thu, Nguyễn Thị Hẹn, Nguyễn Thị Thanh, Sái Thị Thu, Nguyễn Hoài Phương ký hợp thức. Ngoài ra, các phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập kho thành phẩm cũng được lập tương ứng để hoàn thiện hồ sơ lô sản xuất hợp thức, lưu trữ tại phòng kiểm soát chất lượng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số: 12.921.047 lọ/chai/ống/hộp/gói/viên, bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, gồm hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế và hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, nhằm không kê khai, kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.

Cáo trạng xác định, hành vi của bị cáo Khiêm đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước” tổng số tiền là hơn 53 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Khiêm còn chỉ đạo việc thành lập công ty mới và sử dụng hơn 12 tỷ đồng từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán để mua bất động sản nhằm đầu tư, sinh lời, hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có.

Kiến nghị siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Quá trình điều tra, truy tố vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng…), hạch toán sổ sách kê khai thuế.

Cơ quan công tố xác định, đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng, các cơ quan trên đã không phát hiện những sai phạm của Công ty Herbitech và các công ty liên quan để xử lý kịp thời, do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực trên.

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành Kiến nghị số 15/KN-VKSTC ngày 17/9/2025 gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.

Tại phiên tòa ngày 2/7, trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, khi Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo đã phát sinh việc bị cáo Trần Thị Huệ xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Đồng thời, một bị cáo khác có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa sinh con.

Sau hội ý, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Huệ là một trong những bị cáo cầm đầu trong vụ án, do đây là lần đầu mở phiên tòa nên Tòa chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo Huệ.

Hội đồng xét xử nêu rõ, Tòa sẽ cử người đi xác minh việc bị cáo Huệ điều trị tại viện để xác thực tình trạng sức khỏe của bị cáo này. Nếu không đúng sự thật, tòa sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Thị Huệ, do bị cáo Huệ đang được tại ngoại.

Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 10/7 tới./.

Đề nghị truy tố 8 bị can sản xuất kẹo Kera và các loại thực phẩm giả Liên quan đến vụ sản xuất kẹo Kera, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố đối với 8 bị can thuộc Công ty cổ phần Asia Life.