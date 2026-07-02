Hà Nội hoàn tất điều kiện miễn vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1

Ngày 2/7, liên quan đến việc thực hiện “Miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá (không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch) đối với hành trình di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027” tại Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã rà soát toàn bộ mạng lưới xe buýt, xác định 45 tuyến đi qua khu vực Vành đai 1 và hiện đã hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật đưa hệ thống vé điện tử liên thông vào vận hành.

Về cách sử dụng và thanh toán đối với hành khách sử dụng vé điện tử, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng, mã QR của ví điện tử vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến có trừ cự ly trong vành đai 1 và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống, khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự ghi nhận điểm xuống, tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã QR tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến và hành khách chi trả số tiền bằng đúng số tiền đã tạm giữ.

Về phương án tính toán, hệ thống sẽ xác định cự ly và tính số tiền từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ cự ly trong vành đai. Tức là hành khách chỉ phải chi trả phần cự ly di chuyển ngoài Vành đai 1.

Cự ly hành khách di chuyển, cự ly áp dụng chính sách miễn phí và cự ly hành khách phải chi trả đều được hiển thị trên App thẻ vé điện tử của hành khách hoặc vé in ra từ thiết bị (hành khách mua vé lượt).

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết thêm, hiện nay hệ thống thẻ vé điện tử liên thông mới khai trương chưa có tính năng cho phép thẻ vé giao thông vật lý (là thẻ thông minh có chip ở bên trong) và Thẻ vé giao thông ảo (tài khoản giao thông) là phiên bản thẻ số định danh được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng di động "Thẻ vé giao thông HN."

Do vậy, hành khách muốn nạp tiền vào tài khoản giao thông để mua vé ngày hoặc vé tháng, vé lượt, đề nghị báo Trung tâm để hủy thẻ giao thông vật lý, đồng thời hành khách nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao thông để mua vé theo tùy chọn, vé lượt vé tháng (1 tuyến hoặc liên tuyến).

Bà Nguyễn Quỳnh Anh (bên phải) cùng với bạn từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm xe buýt miễn phí vé trên tuyến số 88. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bên cạnh đó, hệ thống vé điện tử liên thông cho phép đa dạng hóa các hình thức thanh toán khi mua vé không dùng tiền mặt: Bằng thẻ điện tử, thẻ ảo trên ứng dụng thẻ giao thông, thanh toán qua QR CODE thông qua trung gian thanh toán ví điện tử như ví MoMo…

Ngoài ra, để đăng ký mới vé điện tử, hành khách có thể đăng ký qua 3 cách như sau đăng ký vé ảo qua ứng dụng di động “Thẻ vé giao thông HN”; đăng ký Thẻ vật lý qua Website: https://vedientuonline.com.vn; thủ tục đổi thẻ trực tiếp tại địa chỉ số 1 Kim Mã (Hà Nội).

Ông Lương Đức Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng Giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đối với giao thông công cộng, thành phố tiếp tục duy trì mạng lưới xe buýt phục vụ khu vực Vành đai 1.

Hiện có 45 tuyến xe buýt đi qua khu vực này. Trong quá trình thí điểm, ngành chức năng sẽ theo dõi sát nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Khi điều kiện phục vụ được cải thiện, người dân sẽ từng bước chuyển đổi phương thức đi lại, kéo theo sự thay đổi về lưu lượng hành khách. Trên cơ sở đó, ngành chức năng sẽ đánh giá nhu cầu theo từng tuyến, từng điểm, từng khung giờ để điều chỉnh tần suất và sức chứa xe buýt phù hợp.

Theo ông Lương Đức Thắng, trong giai đoạn đầu triển khai, Sở Xây dựng sẽ tạm thời điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thí điểm.

Bên cạnh việc duy trì mạng lưới hiện có, Sở Xây dựng đã báo cáo thành phố phương án bổ sung xe buýt cỡ nhỏ, phù hợp với điều kiện hạ tầng và lưu lượng giao thông khu vực trung tâm. Giải pháp này nhằm tăng cường kết nối từ khu vực Vành đai 2, Vành đai 3 vào vùng lõi đô thị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, ngày 1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 3192/UBND-ĐT về việc phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ theo lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung công văn, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ động rà soát, điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ, phù hợp điều kiện hạ tầng, tổ chức giao thông, không làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng; thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tỷ lệ đúng giờ của xe buýt.

Đồng thời, Sở Xây dựng căn cứ loại hình phương tiện xe buýt điện sử dụng, áp dụng định mức, đơn giá tương ứng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành để thực hiện theo quy định, bảo đảm tiến độ chuyển đổi phương tiện, phù hợp Đề án Vùng phát thải thấp.

Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức, đơn giá, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Đối với đề xuất phương án mở mới các tuyến buýt, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, nhu cầu đi lại, phạm vi phục vụ, mức độ trùng lặp tuyến, khả năng kết nối với mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị, bến xe, điểm trung chuyển hiện có, điều kiện hạ tầng khai thác, vận hành, khả năng cân đối kinh phí trợ giá và hiệu quả kinh tế-xã hội đối với từng tuyến buýt đề xuất mở mới; bảo đảm không trùng lặp, lãng phí, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu, báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt Những chuyến xe đầu tiên trong ngày không chỉ chở hành khách mà còn mang theo kỳ vọng về sự thay đổi thói quen đi lại của người dân, hướng tới một đô thị xanh với giao thông công cộng là ưu tiên.