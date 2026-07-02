TP Hồ Chí Minh khởi động thi công hạng mục đầu tiên của tuyến metro số 2

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), sáng 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (MAUR) tổ chức triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch), thuộc Dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Đây là hạng mục kỹ thuật quan trọng, đánh dấu dự án chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị để bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Phan Công Bằng cho biết sự kiện hạ lồng thép tường vây đầu tiên tại ga ST10 là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với dự án Metro số 2 và hạ tầng giao thông đô thị của Thành phố.

Sau gần ba tháng kể từ khi hợp đồng EPC được ký kết vào ngày 8/4/2026, chủ đầu tư cùng Liên danh Tổng thầu EPC đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị cốt lõi, tạo tiền đề đưa dự án bước vào giai đoạn thi công chính thức.

Theo ông Phan Công Bằng, tổng thầu đã cơ bản hoàn thành khối lượng khảo sát địa chất bổ sung trên toàn tuyến phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; phối hợp với chủ đầu tư thống nhất giải pháp kỹ thuật đối với hai ga trọng điểm ST5 (Lê Thị Riêng) và ST10 (Phạm Văn Bạch); thiết lập hệ thống kiểm soát vật liệu đầu vào, lựa chọn các đơn vị thầu phụ đủ năng lực thực hiện hạng mục tường vây, tường dẫn. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai mở rộng mặt đường Cách Mạng Tháng Tám và vỉa hè đường Trường Chinh tại khu vực dưới dạ cầu Tham Lương để phục vụ công tác phân luồng giao thông.

Ông Phan Công Bằng đề nghị Liên danh Tổng thầu EPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết đối với các vị trí còn lại; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, nhất là đối với các cấu kiện siêu trường, siêu trọng như lồng thép tường vây. Cùng với đó, tổng thầu cần tối ưu biện pháp thi công, tổ chức che chắn khoa học, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều tiết giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, khói bụi và ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực công trường. Ban Quản lý Đường sắt đô thị cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đại diện Liên danh Tổng thầu EPC, ông Long Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Dự án Metro số 2, cho biết ga Phạm Văn Bạch là một trong những hạng mục khó nhất trên toàn tuyến do nằm liền kề khu vực kiểm soát không phận sân bay Tân Sơn Nhất, chiều cao thi công bị giới hạn ở mức 18 m, trong khi công tác thi công tường vây đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác rất cao. Việc chính thức triển khai thi công kết cấu bao che nhà ga không chỉ mở đầu cho giai đoạn xây dựng tại ga ST10 mà còn tạo tiền đề thúc đẩy thi công phần kết cấu chính của toàn tuyến.

Ông Long Quốc Tuấn khẳng định liên danh tổng thầu sẽ kiên trì nguyên tắc “An toàn đặt lên hàng đầu, chất lượng làm tiên quyết, tiêu chuẩn là kim chỉ nam;" tuân thủ đồng thời các quy chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn châu Âu; phát huy các giải pháp kỹ thuật để xử lý những thách thức về không phận, thi công hố đào sâu; tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng, tiến độ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, cùng với ga ST5, ga ngầm ST10 là một trong hai nhà ga quan trọng nhất của tuyến Metro số 2 và sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM trong giai đoạn tiếp theo. Riêng hạng mục tường vây tại ga ST10 có tổng chiều dài khoảng 534 m, dự kiến thi công trong khoảng 6 tháng.

Chủ đầu tư đang đồng thời triển khai thi công tại ga ST5; dự kiến trong tháng 7 và tháng 8/2026, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ triển khai đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.

Khi hoàn thành, tuyến Metro số 2 sẽ góp phần tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh./.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển các tuyến metro liên vùng, kết nối chiến lược Thành phố ưu tiên đầu tư các tuyến kết nối trung tâm với khu vực Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời tăng cường liên kết vùng với thành phố Đồng Nai và các đầu mối giao thông chiến lược.