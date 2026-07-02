Khảo sát xây dựng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 2/7, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã khảo sát thực tế Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực cầu Thái Hà (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Hoạt động khảo sát nhằm phục vụ thẩm tra dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến dự thảo Nghị quyết được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 7/2026 và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.

Theo đề xuất, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 370 km đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình.

Tuyến đường được thiết kế quy mô chủ yếu 6 làn xe, tốc độ 100-120 km/giờ; riêng một số đoạn nghiên cứu quy mô phù hợp. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 265.517 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 81.000 tỷ đồng. Đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài khoảng 27 km.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cho biết, tỉnh Hưng Yên thống nhất với quy mô, hướng tuyến như hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời đề xuất Quốc hội nghiên cứu, xem xét dự án được áp dụng Luật Thủ đô để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện dự án liên kết vùng; bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phần nhiệm vụ được giao; chủ động điều tiết nguồn vật liệu thực hiện dự án, bảo đảm đủ, ổn định nguồn cung; có phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho trạm BOT cầu Thái Hà.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn đã tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, của tỉnh Hưng Yên để tổng hợp, tham mưu Quốc hội xem xét, quyết định./.

Hà Nội chưa thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Đây là lĩnh vực mới, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động giao thông đô thị, do đó cần tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng, lấy thêm ý kiến liên quan.

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