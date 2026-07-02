Vietjet Air sắp khai thác trở lại 5 đường bay đến Đà Lạt từ tháng Tám

Hãng hàng không Vietjet sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt từ tháng Tám ngay khi sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) hoạt động trở lại dự kiến từ 19/8.

Theo kế hoạch, Vietjet sẽ nối lại 5 đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách đến với "thành phố ngàn hoa."

Vietjet sẽ khai thác 28 chuyến khứ hồi mỗi tuần trên đường bay Hà Nội-Đà Lạt; 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh; 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Hải Phòng và 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ Đà Nẵng.

Các đường bay đến và đi Đà Lạt khai thác trở lại sẽ giúp người dân và du khách dễ dàng ghé thăm Đà Lạt - điểm đến nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, đồi thông bạt ngàn, hồ nước trong xanh, thung lũng thơ mộng cùng thác nước hùng vỹ.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, Đà Lạt còn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn phù hợp với mọi du khách như trekking, săn mây, chèo SUP, khám phá nông trại cà phê hay dã ngoại giữa rừng thông, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương hấp dẫn.

Hiện, Vietjet đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings.../.

Sân bay Liên Khương dự kiến mở cửa trở lại từ 19/8 Căn cứ tiến độ thực hiện dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn – Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”, ACV đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện các điều kiện để đưa cảng vào khai thác trở lại.