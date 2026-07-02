An Giang: Lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội

Sáng 2/7, tại chùa An Hòa Tự (xã Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939-18/5 năm Bính Ngọ 2026).

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và xã Phú Tân cùng đông đảo đồng bào Phật giáo Hòa Hảo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cho biết những năm qua, toàn thể đồng bào cùng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban đại diện các tỉnh, thành phố, các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy để phát triển nền đạo “vị nhân sinh,” gắn với phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” “đồng hành cùng dân tộc,” thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con.

Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) khẳng định, trải qua 87 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, với phương châm hành đạo “Học Phật, tu nhân,” “Tại gia cư sỹ," lấy việc báo đáp “Tứ ân” (ân tổ tiên, cha mẹ; ân đất nước, ân tam bảo; ân đồng bào và nhân loại) làm căn bản tu hành, đến nay, giáo lý ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, định hướng cho người theo đạo hướng thiện, sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, kể từ khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo luôn thực hành theo lời dạy của Đức Huỳnh Giáo chủ, lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội, nêu cao truyền thống nhân văn, nhân ái, cùng nhau đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga, điểm nổi bật trong các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức hiệu quả hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng: Vận động phát cơm, cháo miễn phí tại bệnh viện, trung tâm xã hội; xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây cầu nông thôn; tặng quà đồng bào nghèo dịp lễ, Tết và khi gặp khó khăn; hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt; tổ chức xe chuyển bệnh nhân miễn phí; sưu tầm thuốc Nam chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và các hoạt động khuyến học, cứu trợ thiên tai, lũ lụt...

Chỉ tính riêng năm 2025, tổng số tiền hoạt động từ thiện-xã hội trong toàn đạo đạt trên 600 tỷ đồng, qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo-xứng đáng là trung tâm tập hợp đoàn kết, hướng dẫn đồng bào thực hiện quyền hành đạo gắn bó với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đọc thư chúc mừng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga mong muốn và tin tưởng rằng, thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục kiên định đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc;” triển khai hiệu quả 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết đại hội đại biểu toàn đạo lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029).

Đồng thời, tiếp tục vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia và triển khai hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng...

Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo là đại lễ đầu tiên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã hoàn thành chủ trương hợp nhất các tổ chức của Giáo hội theo địa giới hành chính mới của Nhà nước.

Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có 9 Ban Đại diện tỉnh, thành phố và 212 Ban Trị sự xã, phường, đặc khu./.

An Giang: Thăm, chúc mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Lãnh đạo tỉnh An Giang tin tưởng Ban Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng dẫn tín đồ phát huy truyền thống, sống “Tốt đời, đẹp đạo.”