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Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn.

Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Cầu Rồng lung linh về đêm. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ thống dữ liệu và sản phẩm truyền thông số đồng bộ, kết nối với nền tảng Vietnam.vn; đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến ưu tiên trên bản đồ du lịch và đầu tư quốc tế.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng gắn với thương hiệu quốc gia Việt Nam, vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.

Cũng theo kế hoạch, 100% sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu ở Đà Nẵng lồng ghép nội dung quảng bá hình ảnh vào các hoạt động đối ngoại và thông tin cơ sở.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia, đồng thời xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đẳng cấp châu Á.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Chiến lược nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, gắn với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và hội nhập quốc tế của thành phố.

Qua đó, góp phần nâng cao mức độ nhận diện, thiện cảm và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời quảng bá Đà Nẵng là thành phố biển đáng sống, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, logistics và công nghệ cao của khu vực.

Kế hoạch cũng hướng tới thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao uy tín của thành phố trên trường quốc tế, đồng thời chủ động bảo vệ hình ảnh quốc gia và thành phố, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đà Nẵng sẽ đổi mới tư duy truyền thông theo hướng chiến lược, đa chiều, lấy công chúng quốc tế làm trung tâm; xây dựng hệ thống thông điệp thống nhất với định vị "Thành phố di sản - sáng tạo - giàu bản sắc, trung tâm kết nối du lịch, văn hóa, kinh tế biển và điểm đến đáng sống của châu Á", đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo từng thị trường trọng điểm như châu Âu, Đông Bắc Á, ASEAN và Mỹ.

Thành phố cũng xác định bốn trụ cột hình ảnh chủ đạo gồm: Di sản văn hóa; du lịch biển xanh - sinh thái bền vững; đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số; kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc trưng.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ phát triển hệ sinh thái truyền thông số toàn diện, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông và xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh trong quá trình triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)
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