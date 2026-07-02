25 năm Nhà xuất bản Thông tấn: "Làm sách bằng tư duy báo chí, bằng trách nhiệm chính trị"

Sáng nay (ngày 2/7), Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) kỷ niệm 25 năm thành lập (2/7/2001-2/7/2026). Trải qua 1/4 thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Thông tấn từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị xuất bản có uy tín trong hệ thống xuất bản quốc gia, với hàng nghìn đầu sách có giá trị về chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, xã hội, đối ngoại và thông tin chuyên khảo.

“Đó là hành trình của niềm tin, của bản lĩnh nghề nghiệp, của sự bền bỉ vượt khó và khát vọng khẳng định vị thế một đơn vị xuất bản mang bản sắc Thông tấn: nhanh nhạy, chính xác, chuẩn mực và nhân văn,” Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ khẳng định.

Đặc biệt, nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà xuất bản Thông tấn.

Bản sắc riêng trong “ngôi nhà” Thông tấn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nhấn mạnh, với 25 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản Thông tấn đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị xuất bản mang bản sắc riêng, phát huy lợi thế đặc biệt của TTXVN để tạo nên những xuất bản phẩm có giá trị chính trị, lịch sử, văn hóa và thông tin sâu sắc.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá cao các ấn phẩm song ngữ như: A80 - Tổ quốc trong tim, Ngày hội non sông, 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Việt Nam - 40 năm đổi mới... trong số hơn 200 đầu sách được xuất bản trong năm qua. Bởi đây là những công trình có giá trị lâu dài, góp phần lưu giữ bằng hình ảnh và tư liệu những dấu mốc trọng đại của đất nước.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh điều đáng trân trọng là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường xuất bản, sự thay đổi mạnh mẽ thói quen tiếp nhận thông tin, không gian đọc sách ngày càng thu hẹp, Nhà xuất bản Thông tấn vẫn kiên trì theo đuổi dòng sách chính trị, xã hội và sách ảnh chất lượng cao, không chạy theo số lượng mà đặt chất lượng nội dung, giá trị tư tưởng và uy tín nghề nghiệp lên hàng đầu.

Đặt ra những yêu cầu trong giai đoạn công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động xuất bản, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư đã xác định rõ mục tiêu phát triển ngành xuất bản trở thành trụ cột tư tưởng, văn hóa và là động lực của nền kinh tế số; nhấn mạnh yêu cầu tập trung đầu tư cho nội dung xuất bản, coi nội dung là sản phẩm cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa…

Quán triệt tinh thần Chỉ thị, cùng những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số,” Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đề nghị Nhà xuất bản Thông tấn cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, lựa chọn những đề tài gắn với các vấn đề quan trọng của đất nước, tạo ra những xuất bản phẩm có giá trị tư tưởng, giá trị lịch sử và giá trị thực tiễn lâu dài, đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, phát triển mạnh sách điện tử, sách số và những hình thức truyền tải mới phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Thông tấn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác thông tin đối ngoại thông qua các dòng sách ảnh, sách song ngữ, các xuất bản phẩm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó khẳng định uy tín của một đơn vị xuất bản trực thuộc cơ quan báo chí chủ lực của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Lộ trình phát triển từ ba trụ cột thế mạnh

Tại Lễ kỷ niệm, bà Phùng Thị Mỹ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn cho biết từ một tập thể ban đầu chỉ có 6 người, đơn vị đã quy tụ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuyên viên có trình độ, trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Từ nền tảng vững chắc là một đơn vị trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam - cơ quan thông tấn quốc gia chủ lực, đa phương tiện với kho tin, ảnh và tư liệu quý giá - Nhà xuất bản Thông tấn đã từng bước định hình bản sắc của mình trên ba trụ cột nổi bật là: Sách thời sự - sự kiện: kịp thời, chính thống và sắc bén; Sách nghiệp vụ báo chí: đồng hành cùng người làm truyền thông; Sách ảnh: kho tư liệu lịch sử bằng hình ảnh.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Thông tấn cho biết trước những yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, Nhà xuất bản Thông tấn đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm, đa dạng hóa các loại hình xuất bản, phát huy thế mạnh của cơ quan thông tấn quốc gia. Đó là phát triển các sản phẩm xuất bản điện tử, mở rộng phương thức tiếp cận độc giả trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành xuất bản và truyền thông, từng bước đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin hiện đại của công chúng.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Thông tấn xác định tập trung triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản; không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm mỗi xuất bản phẩm đều có giá trị về chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học và tính thẩm mỹ…

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động xuất bản; phát triển mạnh xuất bản điện tử, sách số và các sản phẩm đa phương tiện; ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và công nghệ số...

Thứ ba, xây dựng thêm nhiều công trình sách ảnh, sách tư liệu, sách đối ngoại và các ấn phẩm chuyên đề có giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại và khẳng định uy tín của TTXVN.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ mới…

“Dấu ấn của Nhà xuất bản Thông tấn ở bản sắc nghề nghiệp đã được định hình: làm sách bằng tư duy báo chí, bằng trách nhiệm chính trị, bằng sự tôn trọng tư liệu, bằng thẩm mỹ xuất bản và bằng niềm tin đối với giá trị của tri thức,” bà Phùng Thị Mỹ tự hào nhấn mạnh về hành trình 25 năm qua./.

﻿ Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Thông tấn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 2/7/2001, Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-TTX (TCCB) của Tổng Giám đốc TTXVN, có chức năng biên soạn, xuất bản và phát hành các loại xuất bản phẩm để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phục vụ công tác thông tin đối nội, đối ngoại, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tấn, báo chí. Các mảng sách thế mạnh của Nhà xuất bản: Bộ sách "Thời sự - Sự kiện" trong nước và quốc tế, phản ánh kịp thời các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng trong nước và thế giới. Bộ sách "Nghiệp vụ báo chí" cung cấp kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ người làm báo và truyền thông. Sách ảnh: + Bộ sách ảnh về lãnh tụ và các nhà lãnh đạo tiền bối, chính khách Việt Nam + Bộ sách ảnh về các cơ quan Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành + Bộ sách về Việt Nam - đất nước - con người + Bộ sách ảnh về các dân tộc Việt Nam.

Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố thông qua sách đồ họa của TTXVN Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) vừa phát hành cuốn sách “Sắp xếp lại giang sơn-Đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.”