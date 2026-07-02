Văn hóa

Truyền thông

Tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026

Theo Quyết định số 1546/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ký, thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được gia hạn đến hết ngày 30/9/2026.

Minh Thu
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1546/QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025.

Theo đó, thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 sẽ được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30/9/2026.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026-2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc gia hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025./.

(Vietnam+)
#Gia hạn thẻ nhà báo 2021-2025 #Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo #Quyết định Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch #Các đối tượng không áp dụng gia hạn #Mẫu thẻ nhà báo 2026 TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Báo chí - Truyền thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam trở thành một trong những điểm đến quốc tế được du khách Ấn Độ yêu thích nhất. (Nguồn: TTXVN)

Báo Ấn Độ lý giải sức hút của du lịch Việt Nam

Trang Indiatvnews đã phân tích những yếu tố giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích nhất, nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi phí, kết nối hàng, cảnh quan và dịch vụ.

Mỗi trận đấu tại World Cup 2026 sẽ có 6 phút để "tiếp nước." (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Cuộc chiến không tiếng súng

Với khoảng 6 phút nghỉ tiếp nước giữa các hiệp của một trận đấu tại World Cup 2026, số tiền quảng cáo thu được tương đương từ 2,5 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Các đại biểu và Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao - Du lịch trong khoảnh khắc Khai mạc sự kiện. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Công nghệ hội tụ TELEFILM & ICTCOMM 2026 mở lối hợp tác sáng tạo toàn cầu

Vietnam ICTCOMM 2026 mang đến bức tranh toàn diện về các xu hướng công nghệ mới nhất: Trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, an ninh mạng, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp doanh nghiệp thông minh. Sự kiện nhận được sự đồng hành chiến lược từ những thương hiệu công nghệ lớn như Vietnamobile, ZOHO Corporation, Datadog và ManageEngine - mỗi đơn vị đều mang đến những giải pháp đột phá phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp.