VITA Awards 2026: Tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu du lịch Việt Nam

Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2026), Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 vào ngày 9/7/2026 tại Ninh Bình.

Theo đó, ban tổ chức sẽ trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau lần đầu tiên tổ chức này, giải thưởng sẽ trở thành hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, xúc tiến, phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh những mô hình phát triển hiệu quả, lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh và bền vững.

Được triển khai theo Đề án tổ chức Giải thưởng VITA Awards giai đoạn 2026-2030, VITA Awards 2026 bao quát toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ các địa phương, điểm đến, làng du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển đến các sản phẩm, dịch vụ, sáng kiến chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và truyền thông số.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị – Lan tỏa thương hiệu – Kết nối phát triển,” VITA Awards 2026 không chỉ là dịp ghi nhận những tập thể, đơn vị tiêu biểu của ngành mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh ngành du lịch bước sang giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh quốc tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam mong muốn Giải thưởng sẽ trở thành một chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần khuyến khích đổi mới sáng tạo, lan tỏa những điển hình tiên tiến và thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.

Ban tổ chức cùng kỳ vọng mỗi giải thưởng được trao sẽ không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của một đơn vị mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu và cùng nhau quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam bày tỏ tin tưởng việc tổ chức Giải thưởng tại Ninh Bình sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến địa phương tới cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Ninh Bình là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam./.

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