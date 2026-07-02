Cộng đồng người Việt tưng bừng hưởng ứng lễ hội các dân tộc tại Italy

Hòa trong không khí chào Hè 2026, những ngày cuối tháng Sáu vừa qua, Câu lạc bộ người Việt ở Milan đã tham dự Lễ hội Các dân tộc tại thị trấn Borgomanero, thuộc tỉnh Novara, vùng Piemonte.

Đây là sự kiện văn hóa thường niên quy mô lớn do chính quyền đô thị Borgomanero bảo trợ tổ chức, là không gian giao lưu sôi động dành cho các cộng đồng nhập cư và sắc tộc từ nhiều quốc gia trên thế giới đang sinh sống tại Italy.

Lễ hội thường được tổ chức vào tháng Năm hoặc tháng Sáu hằng năm nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy hòa nhập, đoàn kết và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người sở tại và các cộng đồng đa quốc gia.

Chương trình gồm nhiều hoạt động như diễu hành qua các tuyến phố cổ và biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trung tâm thị trấn như Quảng trường Martiri.

Những năm gần đây, cộng đồng người Việt tại Italy, đặc biệt là Câu lạc bộ người Việt ở Milan và các vùng lân cận, luôn tích cực tham gia lễ hội và để lại dấu ấn sâu sắc.

Không gian trưng bày các gian hàng của Việt Nam nổi bật với hình ảnh nón lá, bản đồ đất nước, cùng tài liệu quảng bá du lịch nhằm giới thiệu một Việt Nam bình yên, tươi đẹp và ngày càng phát triển với bạn bè quốc tế.

Điểm thu hút du khách quốc tế là màn diễu hành áo dài truyền thống kết hợp với các tiết mục múa đặc sắc như múa sen và đôi khi có cả biểu diễn võ thuật cổ truyền.

Về ẩm thực, cộng đồng người Việt thường mang tới ngày hội những hương vị khó quên như nem rán (chả giò), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Câu lạc bộ người Việt ở Milano trong trang phục biểu diễn bài "Múa sen" tại Lễ hội Các dân tộc 2026 tại Borgomanero. (Ảnh: Hải Đăng/TTXVN)

Tại lễ hội năm nay, Câu lạc bộ người Việt ở Milan mang đến hai bài múa và một tiết mục biểu diễn áo dài truyền thống của Việt Nam. Bài múa sen và bài múa nón lá “Xin chào Việt Nam” cùng tiết mục biểu diễn áo dài trên nền nhạc của bài hát “Việt Nam kiêu hãnh” đã thể hiện niềm tự hào và tấm lòng hướng về quê hương đất nước đáng quý của hội kiều bào Việt Nam tại thành phố Milan - miền Bắc Italy.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, Lễ hội Các dân tộc đã trở thành diễn đàn giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng đang sinh sống tại Italy.

Thông qua sự kiện, cộng đồng người Việt tiếp tục giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu và gắn kết với cộng đồng sở tại, đồng thời thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó hướng về quê hương, đất nước Việt Nam./.

Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm nghệ thuật tại Italy Gian triển lãm của Việt Nam mang tên “Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu” (Vietnam: Art in a Global Flow), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 10 nghệ sỹ Việt Nam.

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