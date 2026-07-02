Ấn Độ và Nhật Bản nâng tầm hợp tác về công nghệ, quốc phòng, an ninh năng lượng

Sáng 2/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, quốc phòng, an ninh kinh tế và chuyển đổi năng lượng tại Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 ở thủ đô New Delhi.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh hợp tác công nghệ sẽ trở thành "trụ cột mạnh mẽ nhất" trong quan hệ song phương. Hai bên đã ra tuyên bố chung về hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhiều tổ chức trong hệ sinh thái AI của Ấn Độ và Nhật Bản đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp thế mạnh về công nghệ chính xác của Nhật Bản với năng lực phần mềm của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy phát triển AI toàn cầu.



Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước công bố dự án đồng phát triển đầu tiên về công nghệ quốc phòng, tập trung vào hệ thống ăng-ten vô tuyến hải quân Unicorn, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng, đồng thời góp phần tăng cường an ninh hàng hải, duy trì hòa bình và trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các cuộc tập trận chung và tiếp tục cơ chế đối thoại "2+2" giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng trước cuối năm nay.



Về kinh tế và năng lượng, Ấn Độ và Nhật Bản khởi động Sáng kiến Khí sinh học Nhật Bản - Ấn Độ (CBG), hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà máy sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ tại Ấn Độ, qua đó góp phần tăng cường an ninh năng lượng, phát triển nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Hai bên cũng ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực pin, khoáng sản chiến lược, dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ sinh học.



Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản và Ấn Độ có chung mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Bà Takaichi cho biết hai nước sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, hỗ trợ các quốc gia trong khu vực nâng cao khả năng tự chủ, không bị ép buộc từ bên ngoài, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực./.

Thủ tướng Nhật Bản đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16.

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