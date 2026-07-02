Hàn Quốc hướng tới xây dựng “Thung lũng Silicon” trên toàn lãnh thổ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định “Ba siêu dự án quốc gia” mà chính phủ vừa công bố sẽ trở thành động lực đưa toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc phát triển thành “Thung lũng Silicon phiên bản Hàn,” đồng thời tạo nền tảng để đất nước vươn lên trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phát biểu tại cuộc họp với các cố vấn cấp cao, Tổng thống Lee nhấn mạnh 3 dự án trọng điểm này không phải là chính sách ưu ái dành cho các địa phương, mà là chiến lược phát triển quốc gia, nhằm mở rộng các cực tăng trưởng ra ngoài khu vực thủ đô, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Theo đó, việc phát triển đồng đều các vùng sẽ giúp Hàn Quốc vượt qua giới hạn của mô hình tăng trưởng tập trung vào khu vực Seoul và vùng thủ đô, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế Hàn Quốc, Tổng thống Lee cho biết vào thập niên 1970, chính phủ của cố Tổng thống Park Chung Hee đã thúc đẩy công nghiệp nặng và hóa chất, đặt nền móng cho nền kinh tế xuất khẩu.

Đến những năm 2000, Chính phủ của cố Tổng thống Kim Dae Jung đã đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc công nghệ thông tin.

Theo đó, 3 siêu dự án quốc gia sẽ trở thành "bước đệm thứ ba" trong tiến trình phát triển, giúp Hàn Quốc xây dựng lợi thế vượt trội trong các ngành công nghiệp chiến lược và duy trì vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Tổng thống Lee chỉ đạo Phủ Tổng thống cùng các bộ, ngành ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thiện chính sách, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bố trí ngân sách và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, các kế hoạch đầu tư tiếp theo cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Tổng thống cũng kêu gọi người dân, doanh nghiệp và giới chính trị cùng chung tay thực hiện các dự án này, coi đây là nền tảng tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ và định hình tương lai phát triển của Hàn Quốc trong nhiều thập niên tới.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo là nhiệm vụ cấp bách không kém.

Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Hàn Quốc cần tập trung củng cố mạng lưới an sinh xã hội, xây dựng thị trường lao động công bằng hơn, hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ và khu vực kinh doanh truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thêm cơ hội tích lũy tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét nới lỏng quy định về tuần làm việc tối đa 52 giờ tại khu vực triển khai các siêu dự án nhằm hỗ trợ cho kế hoạch đầu tư khoảng 800.000 tỷ won (516 tỷ USD) vào cụm công nghiệp bán dẫn Gwangju do Samsung Electronics và SK Group vừa công bố.

Động thái này được xem là nhằm giải quyết một trong những kiến nghị kéo dài nhiều năm của ngành bán dẫn, đồng thời kết hợp hàng loạt ưu đãi về thuế, tài chính và thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ cao.

Thông tin Chính phủ đang cân nhắc không áp dụng quy định tuần làm việc 52 giờ đối với đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) tại cụm bán dẫn khu vực Gwangju-Jeolla đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp.

Mặc dù phạm vi áp dụng trước mắt chỉ giới hạn trong các đặc khu, giới công nghiệp đánh giá đây là tín hiệu cho thấy chính phủ đã thừa nhận sự cần thiết phải tăng tính linh hoạt về thời gian làm việc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn.

Kể từ khi chế độ tuần làm việc tối đa 52 giờ được triển khai từ tháng 7/2018, các hiệp hội doanh nghiệp liên tục đề nghị nới lỏng quy định đối với lao động có trình độ chuyên môn cao và nhân lực R&D.

Theo các doanh nghiệp, việc áp dụng giới hạn thời gian làm việc một cách cứng nhắc làm giảm năng suất của các ngành công nghiệp dựa trên tri thức, nơi hiệu quả công việc được đánh giá theo kết quả nghiên cứu thay vì số giờ làm việc./.

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