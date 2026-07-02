Tân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu

Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành chủ động chuẩn bị các phương án tăng cường hợp tác với khu vực này sau khi tình hình ổn định.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 của Nhóm điều tiết khẩn cấp tình hình kinh tế, tổ chức tại Khu phức hợp Chính phủ ở thành phố Sejong, Thủ tướng Han cho biết việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về chấm dứt xung đột và tiếp tục các cuộc đàm phán thực chất đã góp phần làm gia tăng kỳ vọng về sự ổn định của tình hình Trung Đông.

Giá dầu quốc tế cũng đã giảm trở lại mức trước khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro.

Bên cạnh giá dầu và tỷ giá hối đoái duy trì ở mức cao, khả năng các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng lãi suất cơ bản cũng đang gia tăng. Chính phủ cần theo dõi sát tình hình và có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Thủ tướng Han yêu cầu các bộ, ngành đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Các bộ, ngành cần theo dõi theo thời gian thực diễn biến giá cả các mặt hàng dân sinh, đồng thời triển khai nhanh chóng và quyết liệt các biện pháp điều tiết cung-cầu phù hợp nhằm hạn chế áp lực lạm phát.

Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lạm phát duy trì trên mức 3%, chủ yếu do giá các sản phẩm năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Về lĩnh vực an sinh xã hội, Thủ tướng Han nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hẹp khoảng trống trong hệ thống phúc lợi để bảo vệ các nhóm yếu thế, chủ động phát hiện các hộ gia đình có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo bước chuyển đáng kể trong hệ thống cung cấp dịch vụ phúc lợi.

Liên quan đến Trung Đông, Thủ tướng Han yêu cầu các cơ quan chức năng không chỉ tập trung ứng phó với rủi ro trước mắt mà còn chuẩn bị sẵn các phương án mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực này khi tình hình ổn định.

Theo Thủ tướng Han, Hàn Quốc cần xây dựng các kế hoạch nhằm khôi phục xuất khẩu sang Trung Đông, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án tái thiết sau xung đột, qua đó đóng góp vào quá trình phục hồi của khu vực và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Hàn Quốc./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện mừng Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới bà Han Seong Sook nhân dịp được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc.