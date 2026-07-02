Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc-ASEAN trong lĩnh vực di sản văn hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 2/7, Đối thoại di sản văn hóa Trung Quốc-ASEAN với chủ đề “Sức sống bất tận và cùng nhau tỏa sáng” đã được tổ chức tại thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là các chuyên gia, học giả nghiên cứu trong các lĩnh vực như bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử và khảo cổ học, công nghệ kỹ thuật số và công nghiệp văn hóa; đại diện thanh niên và truyền thông đến từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Campuchia…, cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục xuất bản và phát hành ngoại văn Trung Quốc Dư Ưng Phúc cho biết, là mắt xích quan trọng kết nối quá khứ và tương lai, di sản văn hóa ngày càng trở thành nền tảng vững chắc để tăng cường sự hiểu biết và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN.

Hai bên cần xây dựng sự đồng thuận về hợp tác và củng cố nền tảng chung cho công tác bảo tồn di sản văn hóa; khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạo và mở rộng các phương thức đa dạng để phát triển công nghiệp tích hợp cũng như tăng cường giao lưu; đồng thời phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ nhằm tạo động lực cho các hoạt động giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh do thanh niên dẫn dắt.

Ông Dư Ưng Phúc khẳng định, Cục xuất bản và phát hành ngoại văn Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các bên liên quan, tập trung vào chủ đề “bảo tồn và lan tỏa di sản văn hóa,” nhằm hướng tới việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giao lưu và hợp tác nhân văn giữa Trung Quốc và ASEAN, qua đó đóng góp trí tuệ và sức lực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết hơn.

Phó Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy Cam Túc Tiết Ninh cũng khẳng định, di sản văn hóa là minh chứng cho lịch sử và là sợi dây gắn kết tinh thần giữa Trung Quốc và ASEAN.

Sự kiện này là biểu hiện sinh động của Sáng kiến Văn minh Toàn cầu và là bước đi thiết thực nhằm tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và ASEAN; đồng thời tạo ra nền tảng quan trọng để hai bên cùng gìn giữ các báu vật văn hóa và thúc đẩy sự phát triển rực rỡ của các nền văn minh.

Tỉnh Cam Túc sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác về di sản văn hóa với các nước ASEAN trên tinh thần cởi mở và bao trùm. Qua đó, tỉnh hướng tới việc duy trì bền vững tình hữu nghị và quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời thổi luồng sinh khí văn hóa mạnh mẽ, sâu sắc và trường tồn vào quá trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN gắn kết hơn.

Phát biểu tại đối thoại, ông Ivan Anthony Henares, Chủ tịch Liên minh Di sản Đông Nam Á bày tỏ hy vọng, thông qua đối thoại, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và tình hữu nghị, củng cố vững chắc quan hệ đối tác, cũng như cùng nhau bảo vệ những kho tàng văn hóa quý giá này.

Trong khuôn khổ Đối thoại đã diễn ra phiên thảo luận bàn tròn với sự tham dự của các diễn giả, đại diện đến từ Trung Quốc các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu đi sâu thảo luận về những chủ đề như truyền thông quốc tế và việc ứng dụng công nghiệp sáng tạo trong phát triển di sản văn hóa, cũng như công tác bảo tồn và phát triển bền vững di sản.

Các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm phục hưng nghệ thuật, tích hợp công nghiệp và các hoạt động lan tỏa do giới trẻ dẫn dắt, nhằm truyền tải hiệu quả những câu chuyện về di sản văn hóa, đồng thời chung tay đảm bảo di sản phát triển mạnh mẽ trong hiện tại, vươn tầm quốc tế và định hình tương lai.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc bên lề Đối thoại, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Văn Huy, Viện nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, hoạt động này có ý nghĩa rất lớn.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đang phát triển rất mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân, du lịch, thì việc quảng bá những hình ảnh của Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam chưa được thúc đẩy mạnh mẽ như các hoạt động kinh tế, xã hội và đặc biệt là chính trị. Hoạt động này giúp thúc đẩy đối thoại về di sản giữa hai bên. Đối thoại sẽ giúp hai bên có thể hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh đó, di sản văn hóa không chỉ là kênh kết nối giữa hai bên, mà còn là cầu nối gắn kết quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Ngoài ra, đối thoại lần này còn góp phần thúc đẩy niềm tin giữa hai bên.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Văn Huy khẳng định: “Đối thoại này không chỉ góp phần giúp cả hai bên hiểu biết lẫn nhau, mà còn góp phần giúp từng nước hiểu được sự phát triển của lịch sử, văn hóa của quốc gia mình. Tôi nghĩ rằng đối thoại này rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, góp phần thúc đẩy toàn diện, sâu sắc hơn quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, và là cơ sở rất quan trọng để thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu về văn hóa và con người trong bối cảnh tình hình quốc tế đang rất khó khăn như hiện nay.”

Kể từ khi chính thức khởi động vào năm 2024 đến nay, sự kiện “Đối thoại Di sản Văn hóa Trung Quốc-ASEAN” đã được tổ chức tại các địa phương như Quảng Tây và Cam Túc (Trung Quốc) cũng như Kuala Lumpur (Malaysia) và nhận được phản hồi tích cực.

Hoạt động này được bà Irina Bokova-cựu Tổng Giám đốc UNESCO-đánh giá là nền tảng quan trọng giúp thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia./.

ASEAN-Trung Quốc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Tại hội nghị ACJSTIC-13, ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định cam kết trong việc thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy nghiên cứu chung.