Chính phủ Ukraine phê duyệt cơ chế xuất khẩu vũ khí cho các đối tác

Chính phủ Ukraine đã thông qua cơ chế minh bạch đầu tiên cho phép xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng do Ukraine sản xuất sang các quốc gia đối tác.

Động thái diễn ra trong bối cảnh nước này tìm cách mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng mà vẫn đảm bảo nhu cầu tác chiến trong nước.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, cơ chế mới cho phép các đối tác trong khuôn khổ “Thỏa thuận về thiết bị bay không người lái” (“Drone Deal”) hoặc các quốc gia có thỏa thuận liên chính phủ với Kiev, có thể mua vũ khí Ukraine và làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất trong nước.

Ông Fedorov cho biết đây là nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine giao, nhằm “đưa ra các quy tắc rõ ràng cho doanh nghiệp quốc phòng Ukraine khi làm việc với đối tác quốc tế, giúp họ mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư,” đồng thời đảm bảo “nhu cầu của Lực lượng Phòng vệ Ukraine luôn được đặt lên hàng đầu."

Bộ trưởng Fedorov nhấn mạnh các hợp đồng xuất khẩu chỉ được thực hiện khi nhu cầu quốc phòng của Ukraine đã được đáp ứng đầy đủ. Trong trường hợp thiếu hụt một loại vũ khí cụ thể, chính phủ có thể tạm dừng cấp phép xuất khẩu.

Các nhà sản xuất vẫn có thể ký hợp đồng quốc tế nếu bảo đảm thực hiện đồng thời cả đơn hàng trong nước và đơn hàng xuất khẩu.

Ông cho biết việc mở cửa xuất khẩu là “một bước tiến nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và củng cố nền kinh tế,” đồng thời khẳng định năng lực của các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine đã được chứng minh trên chiến trường.

Cơ chế mới áp dụng đối với các giao dịch vũ khí và công nghệ quốc phòng có giá trị từ 15 triệu hryvnia (khoảng 334.795 USD) trở lên, với thời gian xét duyệt hồ sơ xuất khẩu trong vòng 30 ngày.

Theo quy định, Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ xác định danh sách các quốc gia đối tác đủ điều kiện, trong khi Bộ Quốc phòng - phối hợp với các cơ quan liên quan - sẽ xác định các loại vũ khí, công nghệ trọng yếu không được phép xuất khẩu.

Công nghệ quốc phòng của Ukraine vẫn thuộc quyền bảo hộ của nhà nước trong toàn bộ quy trình, và việc chuyển giao không bao gồm quyền sở hữu trí tuệ. Việc tái xuất sang nước thứ ba phải có sự đồng ý bằng văn bản của Ukraine.

Nếu sản phẩm sử dụng công nghệ Ukraine được xuất khẩu tiếp, 20% giá trị giao dịch sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước./.

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