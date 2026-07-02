Mỹ: Số vụ bắt giữ người nhập cư trái phép tăng đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt giữ hơn 10.000 người trong 5 ngày qua, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh thực thi luật nhập cư sau phán quyết của Tòa án Tối cao giữ nguyên quyền công dân theo nơi sinh.

Số liệu do Bộ An ninh Nội địa (DHS) công bố ngày 1/7 cho thấy ICE đang mở rộng các chiến dịch truy quét trên phạm vi toàn quốc nhờ nguồn kinh phí được Quốc hội phân bổ trong đạo luật "To và Đẹp" (OBBBA).

Một quan chức DHS cho biết việc tăng cường thực thi nhằm đẩy nhanh mục tiêu bắt giữ và trục xuất người nhập cư cư trú bất hợp pháp, đặc biệt là những người có tiền án, tiền sự.

Trước đó, ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, khẳng định Tu chính án thứ 14 tiếp tục bảo đảm quyền công dân đối với phần lớn trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, kể cả con của người nhập cư trái phép hoặc cư trú tạm thời. Sau phán quyết, Tổng thống Trump kêu gọi Quốc hội ban hành luật nhằm chấm dứt chính sách này.

Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ tiếp diễn tại một số bang, với các nhóm hoạt động yêu cầu cải thiện điều kiện giam giữ và thay đổi phương thức hoạt động của ICE. Tuy nhiên, DHS khẳng định các chiến dịch thực thi pháp luật sẽ tiếp tục được triển khai.

Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Lauren Bis cho biết gần 70% số người bị ICE bắt giữ trong các chiến dịch gần đây là những người đã bị truy tố hoặc kết án về các tội hình sự tại Mỹ, bao gồm giết người, hiếp dâm, xâm hại trẻ em, buôn bán ma túy và hoạt động băng nhóm.

Bà nhấn mạnh chính quyền sẽ tiếp tục truy bắt và trục xuất những người nhập cư trái phép có tiền án nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo giới phân tích, việc chính quyền của Tổng thống Trump đẩy mạnh hoạt động của ICE sau phán quyết của Tòa án Tối cao phản ánh chiến lược chuyển từ đấu tranh pháp lý sang tăng cường thực thi hành pháp trong lĩnh vực nhập cư.

Các chuyên gia nhận định Nhà Trắng sẽ tập trung sử dụng các công cụ sẵn có như mở rộng bắt giữ, trục xuất và siết cấp thị thực, trong khi tiếp tục vận động Quốc hội sửa đổi luật nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về nhập cư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Đồng thời, các biện pháp này nhiều khả năng sẽ tiếp tục vấp phải sự phản đối và các thách thức pháp lý từ các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư./.

Thẩm phán Mỹ chặn chính sách trục xuất người nhập cư trái phép sang nước thứ ba Thẩm phán Brian Murphy phán quyết rằng chính sách của Bộ An ninh Nội địa (DHS) liên quan việc đưa người nhập cư sang nước thứ ba mà không thông báo trước, là vi phạm thủ tục tố tụng theo Hiến pháp Mỹ.