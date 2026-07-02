Động đất tại Venezuela: Khi AI gia nhập lực lượng hỗ trợ cứu hộ từ không gian

Hoạt động cứu hộ sau đợt động đất liên hoàn tại Venezuela đánh dấu một bước tiến trong việc phối hợp giữa các cơ quan vũ trụ thế giới cùng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm giúp điều phối các nguồn lực khẩn cấp đến nơi cần thiết nhất.



Trong khi các đội cứu hộ lật tung đống đổ nát ở La Guaira để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất, một cuộc chạy đua khác cũng đang diễn ra từ không gian.

Một trong những bên tham gia chủ chốt, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã ngay lập tức kích hoạt chương trình ứng phó thảm họa, phát triển cùng Đại học bang Oregon.

Nhiệm vụ của họ là phân tích hình ảnh radar được chụp trước và sau trận động đất để phát hiện những thay đổi đột ngột trên mặt đất và trong các tòa nhà.

Với hệ thống này, các nhà khoa học ước tính rằng gần 59.000 tòa nhà có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy, một con số sơ bộ giúp định hướng các nỗ lực cứu hộ ban đầu.



Tuy nhiên, những hình ảnh đó sẽ không thể có được nếu không có chương trình Copernicus của châu Âu. Các vệ tinh Sentinel-1, do Liên minh châu Âu và Cơ quan vũ trụ châu Âu vận hành, cung cấp hình ảnh radar độ phân giải cao cho phép đo chuyển động mặt đất chỉ vài centimet và phát hiện các tòa nhà có hình dạng bị thay đổi sau trận động đất.



Những thông tin này trở nên “nguyên liệu thô” cho các thuật toán trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm AI for Good của Microsoft. Công ty đã phát triển các mô hình thị giác máy tính có khả năng tự động phân tích hàng ngàn hình ảnh vệ tinh để phân loại các tòa nhà nguy cơ hư hại. Các mô hình này giúp thiết lập các ưu tiên và làm nổi bật những khu vực nào nên được kiểm tra trước.



Cuối cùng, các kết quả phân tích sẽ được chuyển qua Trung tâm Dữ liệu Nhân đạo của Liên hợp quốc (HDX), nền tảng để các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các đội cứu hộ có thể tham khảo gần như theo thời gian thực. Bằng cách này, các tổ chức khác nhau có thể làm việc trên cùng một cơ sở dữ liệu và phối hợp tốt hơn trong công tác cứu trợ nhân đạo.



Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không công cụ nào có thể thay thế việc kiểm tra thực địa. Các bản đồ do AI tạo ra chỉ cung cấp ước tính xác suất, chứ không phải là chẩn đoán chính xác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và mỗi giờ khắc đều quý giá, việc có được hình ảnh gần như tức thời về thảm họa có thể cứu sống thêm nhiều sinh mạng./.



Động đất tại Venezuela: Tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế Chính phủ Australia cam kết viện trợ nhân đạo 2 triệu AUD (khoảng 1,4 triệu USD) cho Venezuela nhằm khắc phục hậu quả của các trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

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