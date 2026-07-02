Thái Lan siết chặt ngăn chặn buôn lậu ma túy qua đường hàng không

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Giao thông Thái Lan đã chỉ đạo siết chặt các biện pháp phòng chống buôn lậu ma túy tại các sân bay, tăng cường ứng dụng thông tin tình báo, công nghệ hiện đại và dữ liệu sinh trắc học, đồng thời yêu cầu thành viên phi hành đoàn phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn như hành khách.



Thứ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan Phattrapong Phattraprasit cho biết đã giao Tổng Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) Manat Chavanaprayoon khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động buôn lậu ma túy trên các chuyến bay quốc tế.



Chỉ đạo trên được đưa ra sau khi một nhân viên của Hãng hàng không Thai Airways bị bắt giữ tại Australia vì bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.



Ngay sau vụ việc, CAAT đã triệu tập cuộc họp với đại diện Thai Airways, Công ty Sân bay Thái Lan (AOT), Cục Hải quan, Văn phòng Phòng chống Ma túy (ONCB) và các cơ quan an ninh nhằm đề ra các giải pháp cấp bách và dài hạn để khắc phục lỗ hổng, nâng cao tiêu chuẩn an ninh hàng không.



Theo các biện pháp trước mắt, Thai Airways sẽ tăng cường kiểm tra phi hành đoàn và hành lý trước mỗi chuyến bay, đồng thời áp dụng kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định hoặc nhận đồ từ người khác trái phép. CAAT sẽ yêu cầu tất cả các hãng hàng không áp dụng thống nhất quy trình này và tăng cường giám sát việc thực hiện.



AOT khẳng định thành viên phi hành đoàn hiện được kiểm tra theo cùng tiêu chuẩn như hành khách và sẵn sàng phối hợp với các hãng hàng không cùng lực lượng an ninh trong công tác kiểm soát. Trong khi đó, ONCB và Cục Hải quan sẽ nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm tra nhằm tăng khả năng phát hiện các hành vi và đối tượng khả nghi.



Về lâu dài, các cơ quan chức năng sẽ thúc đẩy sử dụng dữ liệu Hồ sơ hành khách (PNR) để phân tích rủi ro, sàng lọc hành khách có dấu hiệu nghi vấn; nghiên cứu kết nối cơ sở dữ liệu giữa hải quan, xuất nhập cảnh và các cơ quan liên quan, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cấp hạ tầng kiểm soát.



AOT cũng có kế hoạch tích hợp công nghệ sinh trắc học vào quy trình làm thủ tục và kiểm tra hành lý nhằm nâng cao hiệu quả xác minh danh tính và theo dõi hành khách. Theo Thứ trưởng Phattrapong, các quy định hiện hành của Thái Lan đã yêu cầu áp dụng cùng một tiêu chuẩn kiểm tra đối với phi hành đoàn và hành khách dưới sự giám sát chặt chẽ của CAAT./.

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