Thái Lan tăng tốc chuyển đổi năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng và trình các dự án sử dụng nguồn vốn từ Sắc lệnh khẩn cấp về vay vốn trị giá 400 tỷ baht (khoảng 10,9 tỷ USD) nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phát triển nền kinh tế carbon thấp.



Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết chỉ đạo được đưa ra sau quyết định của Ủy ban thẩm định việc sử dụng nguồn vốn vay theo sắc lệnh khẩn cấp về giải quyết tác động của khủng hoảng năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng quốc gia năm 2026.

Trước đó, ngày 26/6, Ủy ban này đã thông qua khung tiêu chí xem xét các chương trình, dự án thuộc nhóm thứ hai.



Theo đó, các dự án được đề xuất phải phù hợp với mục tiêu giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch và từng bước chuyển đổi cơ cấu năng lượng của đất nước.



Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh nguồn vốn vay này không chỉ nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng biến động trong ngắn hạn mà còn là công cụ quan trọng để tái cơ cấu hệ thống năng lượng quốc gia, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế rủi ro từ biến động giá năng lượng thế giới trong dài hạn.



Theo Chính phủ Thái Lan, các dự án thuộc nhóm thứ hai sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính; thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện hoặc các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời đầu tư hạ tầng hỗ trợ như trạm sạc điện và trạm đổi pin; phát triển kỹ năng cho người dân, lực lượng lao động và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế năng lượng sạch.



Các dự án phải có tính khả thi, có thể triển khai ngay và mang lại kết quả có thể đo lường, như mức giảm tiêu thụ nhiên liệu hoặc điện năng, tỷ lệ tăng sử dụng năng lượng tái tạo, lượng khí nhà kính cắt giảm và khả năng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon.



Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, Chính phủ Thái Lan ưu tiên các dự án sản xuất điện để tự sử dụng hoặc phục vụ cộng đồng thông qua hệ thống lưới điện thông minh (Smart Grid) hoặc lưới điện vi mô (Microgrid), kết hợp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng năng lượng. Đối với xe điện, các dự án phải gắn với việc phát triển hạ tầng và hệ thống quản lý năng lượng đồng bộ.



Chính phủ Thái Lan cho biết việc thẩm định dự án sẽ dựa trên các tiêu chí về tính cần thiết, mức độ sẵn sàng, hiệu quả đầu tư, tính minh bạch và khả năng mang lại kết quả cụ thể.

Một tiểu ban chuyên trách sẽ xem xét tính phù hợp của từng dự án và quy mô vốn đề xuất nhằm bảo đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có thể kiểm tra, giám sát và mang lại hiệu quả lâu dài cho nền kinh tế./.

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