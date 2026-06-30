Indonesia tuyên án tù cựu Bộ trưởng Giáo dục vì tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tòa án chống tham nhũng chiều 30/6 đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia Nadiem Makarim, đồng sáng lập nền tảng công nghệ Gojek, 10 năm tù giam sau khi kết luận ông phạm tội tham nhũng liên quan đến chương trình mua máy tính Chromebook cho các trường học trong đại dịch COVID-19.

Theo phán quyết, thương vụ mua sắm Chromebook đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 120 triệu USD.

Ngoài án tù, tòa còn buộc ông Nadiem nộp 1 tỷ rupiah (khoảng 55.800 USD) tiền phạt và hoàn trả 809 tỷ rupiah (hơn 45 triệu USD).

Nếu không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn, ông sẽ phải chấp hành thêm thời gian tù theo quy định.

Ông Nadiem Makarim từng được xem là biểu tượng của làn sóng khởi nghiệp công nghệ tại Indonesia. Ông đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek năm 2010, sau đó trở thành một trong những bộ trưởng trẻ nhất trong Nội các của chính quyền tiền nhiệm khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Giáo dục từ năm 2019 đến năm 2024.

Các công tố viên cho rằng quyết định lựa chọn máy tính Chromebook sử dụng hệ điều hành ChromeOS có liên quan đến khoản đầu tư của Google vào Gojek, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án 18 năm tù cùng khoản tiền phạt lên tới 5.600 tỷ rupiah.

Bác bỏ mọi cáo buộc, ông Nadiem khẳng định chương trình mua Chromebook thực tế đã giúp tiết kiệm chi phí và cho rằng vụ án xuất phát từ "sai sót trong quá trình điều tra."

Trong bản tự bào chữa, ông lập luận rằng các chuyên gia và nhân chứng đều xác nhận không có thiệt hại ngân sách, không có hành vi làm giàu bất chính cũng như không tồn tại yếu tố cố ý phạm tội. Luật sư của ông cho biết sẽ kháng cáo bản án này.

Trong khi đó, Google không bị truy tố và khẳng định không có hành vi sai phạm. GoTo Group - tập đoàn hình thành sau khi Gojek sáp nhập với Tokopedia năm 2021 - cũng cho biết ông Nadiem đã rời mọi vị trí điều hành từ năm 2019, trước khi tham gia chính phủ.

Trước khi bước vào chính trường, ông Nadiem Makarim đã đưa Gojek từ một tổng đài với khoảng 20 tài xế xe ôm tại Jakarta trở thành một trong những "kỳ lân" công nghệ lớn nhất Đông Nam Á.

Đến năm 2023, nền tảng này có khoảng 3,1 triệu tài xế đăng ký, cung cấp nhiều dịch vụ như gọi xe, giao đồ ăn và ví điện tử./.

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