Timor Leste tăng cường vai trò trong hợp tác Hàn Quốc-ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste, ông Bendito dos Santos Freitas vừa có cuộc hội đàm song phương với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yul.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Ngoại trưởng Timor Leste tới Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2002.



Hãng thông tấn Tatoli (Timor Leste) đưa tin ngày 30/6, tại cuộc gặp mang tính bước ngoặt này, hai nhà ngoại giao đã tái khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp và trao đổi các định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực trọng điểm.

Các nội dung thảo luận bao gồm dịch chuyển lao động, thương mại và đầu tư, năng lượng, công nghiệp xanh, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, an toàn công cộng, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và giao lưu nhân dân.



Bộ trưởng Bendito nhấn mạnh cấu trúc dân số trẻ là một trong những tài sản chiến lược lớn nhất của Timor Leste, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển thành công của Hàn Quốc, đặc biệt là trong việc tận dụng lợi thế "dân số vàng."

Đáng chú ý, trong bối cảnh Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác Hàn Quốc-ASEAN.

Timor Leste kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu nối nhằm mở rộng sự hiện diện và tương tác của Hàn Quốc tại Đông Nam Á, trong khi Seoul cam kết xem xét các cơ hội hỗ trợ Timor Leste đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2028.



Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các diễn biến khu vực và quốc tế, tái khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Cuộc hội đàm kết thúc với niềm tin vững chắc rằng những kết quả đạt được sẽ nâng tầm quan hệ Timor Leste-Hàn Quốc thành một mối quan hệ đối tác năng động, hướng tới tương lai và cùng có lợi./.

Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN Tại cuộc tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ Timor-Leste tham gia đầy đủ các cơ chế hợp tác của ASEAN.

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