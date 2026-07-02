WB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh việc được nâng hạng không đồng nghĩa với việc phần lớn người dân Philippines đã trở thành tầng lớp trung lưu hay các vấn đề về nghèo đói và bất bình đẳng đã được giải quyết.

Trong bản cập nhật phân loại thu nhập quốc gia công bố ngày 1/7, Ngân hàng Thế giới cho biết Philippines được chuyển từ nhóm nước có thu nhập trung bình thấp lên nhóm có thu nhập trung bình cao, dựa trên mức tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.850 USD, vượt ngưỡng 4.636 USD theo tiêu chí phân loại mới.

Theo Ngân hàng Thế giới, các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao là những nước có tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người từ 4.636-14.375 USD, trong khi nhóm thu nhập trung bình thấp có mức từ 1.176-4.635 USD.

Những nền kinh tế có tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người trên 14.375 USD được xếp vào nhóm thu nhập cao. Philippines là một trong sáu quốc gia được nâng hạng trong đợt cập nhật lần này.

Bên cạnh Philippines còn có Việt Nam, Jordan và Sri Lanka được chuyển lên nhóm thu nhập trung bình cao, trong khi Togo được nâng từ nhóm thu nhập thấp lên thu nhập trung bình thấp.

Ngân hàng Thế giới cho biết Philippines đạt được cột mốc này nhờ tăng trưởng kinh tế trên diện rộng. Trong giai đoạn 5 năm qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng trung bình 5,8% mỗi năm, với sự đóng góp của hầu hết các ngành kinh tế, thay vì chỉ dựa vào sự bứt phá của một lĩnh vực riêng lẻ.

Theo Ngân hàng Thế giới, việc phân loại các quốc gia theo nhóm thu nhập là cơ sở tham chiếu toàn cầu để theo dõi tiến trình phát triển kinh tế, đồng thời là một trong những tiêu chí để xác định khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ phát triển quốc tế.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý rằng tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người chỉ phản ánh mức thu nhập trung bình của toàn nền kinh tế và không thể hiện sự phân bổ thu nhập giữa các hộ gia đình, khu vực hay ngành nghề.

Do đó, chỉ số này không phản ánh đầy đủ tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, mức lương thực tế hay chi phí sinh hoạt của người dân.

Theo Ngân hàng Thế giới, không có một chỉ số đơn lẻ nào có thể phản ánh toàn diện trình độ phát triển của một quốc gia. Vì vậy, việc Philippines được nâng lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao chủ yếu mang ý nghĩa đánh dấu bước tiến về kinh tế vĩ mô, chứ không đồng nghĩa với việc các thách thức phát triển đã được giải quyết.

Bảng phân loại mới của Ngân hàng Thế giới sẽ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu trên toàn cầu đến hết tháng 6/2027./.

WB: Philippines gần đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao Philippines được dự báo tiệm cận ngưỡng thu nhập trung bình cao, làm rõ thêm thông tin trước đó khi tổ chức này nêu rằng GNI bình quân đầu người của nước này đã chạm ngưỡng phân loại.

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