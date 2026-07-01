Indonesia xây dựng lực lượng cảnh sát hiện đại và gần dân

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/7, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã gửi thông điệp quan trọng tới lực lượng Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng này diễn ra ở Cikeas, Tây Java. Buổi lễ kỷ niệm có chủ đề "80 năm phục vụ, Cảnh sát Quốc gia Indonesia vì cộng đồng."



Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống khẳng định sự thành công của một quốc gia không thể tách rời khỏi sự hiện diện của một lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp được công chúng tin tưởng; đánh giá Polri đóng vai trò chiến lược trong việc duy trì trật tự công cộng, nền tảng cho sự phát triển và tiến bộ của quốc gia.



Tổng thống đề cập việc duy trì niềm tin của công chúng là nền tảng cốt lõi của lực lượng này; yêu cầu Polri tăng cường hiện diện trong cộng đồng, phục vụ người dân một cách nhân văn; thực thi pháp luật công bằng, minh bạch và trung thực, giữ vững tính chuyên nghiệp trước mọi áp lực.

Việc nâng cao năng lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) của lực lượng cảnh sát là yêu cầu tất yếu để đáp ứng thách thức an ninh hiện đại. Ông cũng đề cao việc tăng cường phối hợp giữa Polri với quân đội (TNI), chính phủ và các lực lượng xã hội, đồng thời kêu gọi lực lượng cảnh sát không ngừng tự hoàn thiện, giữ tinh thần khiêm tốn và sẵn sàng cải cách.



Lễ kỷ niệm diễn ra với nhiều hoạt động như màn diễu hành của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ, trao tặng huân chương, trình diễn nghiệp vụ, giới thiệu trang thiết bị hiện đại và các phương tiện do Indonesia sản xuất. Các màn trình diễn nhảy dù, vượt địa hình và bom khói thể hiện bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Indonesia. Trước đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm đã được triển khai từ tháng 5 với nhiều chương trình phục vụ cộng đồng, giao lưu, thể thao và biểu diễn văn hóa./.

Tổng thống Indonesia công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng chính trị Từ 25-30/8, biểu tình biến thành bạo lực đã diễn ra quanh khu vực nhà Quốc hội ở Jakarta nhằm phản đối một số chính sách gây tranh cãi, cũng như một số phát ngôn trái chiều của một vài nhà lập pháp.