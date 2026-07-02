Cảnh báo tác hại của màn hình điện tử đối với trẻ em dưới 2 tuổi

Trẻ em dưới 2 tuổi nên tránh hoàn toàn việc sử dụng màn hình, đặc biệt là TV, điện thoại di động và máy tính bảng, vì có thể dẫn đến những ảnh hưởng trong quá trình phát triển lâu dài. Đây là kết quả một nghiên cứu quy mô lớn mới được công bố tại Anh.



Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc 4 trường đại học của Anh - Leeds, Leeds Trinity, Aston và Loughborough, có những bằng chứng đáng kể cho thấy việc sử dụng màn hình trong 2 năm đầu đời có liên quan đến những tác động lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Cụ thể, thời gian sử dụng màn hình dẫn đến ít cơ hội gắn bó với người chăm sóc hoặc chơi với những đứa trẻ khác, hạn chế sự phát triển ngôn ngữ.



Nghiên cứu cũng cho biết việc sử dụng màn hình ở độ tuổi quá nhỏ có thể làm tăng tình trạng kích thích quá mức và khó ngủ, đồng thời có ảnh hưởng đến sức khỏe mắt và béo phì ở trẻ em.

Cũng có những lo ngại rằng trẻ sơ sinh đang tìm đến các thiết bị kỹ thuật số để được an ủi và xoa dịu, thay vì tìm đến cha mẹ. Dù không thiết lập được mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng màn hình và các tình trạng phát triển cụ thể, nghiên cứu nhấn mạnh việc tăng cường cho trẻ tiếp xúc màn hình có chủ đích, sẽ làm tăng nguy cơ mà không mang lại lợi ích đáng kể nào.



Ông Rafe Clayton, giảng viên cao cấp tại Đại học Leeds nhấn mạnh 2 năm đầu đời rất quan trọng để đặt nền móng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, vì vậy thời gian sử dụng màn hình “có tác động đến cả một thế hệ và chất lượng cuộc sống tương lai của chúng.”



Ông Richard James, một chuyên gia về hành vi gây nghiện tại Đại học Loughborough, cho biết do thiếu hướng dẫn, các bậc phụ huynh “vô tình dạy trẻ em và trẻ sơ sinh hình thành những thói quen và mối quan hệ không lành mạnh với các thiết bị màn hình.”

Ông bày tỏ hy vọng những phát hiện này có thể cung cấp thông tin cho các bậc phụ huynh, các nhà ứng dụng và các nhà hoạch định chính sách để hỗ trợ việc sử dụng công nghệ bền vững và cung cấp thông tin cho việc phát triển các hướng dẫn phù hợp cho trẻ nhỏ.



Báo cáo khuyến nghị rằng cần xem xét lại bất kỳ hướng dẫn chính thức nào chỉ ra việc cho trẻ dưới hai tuổi “tiếp xúc màn hình chung, tiếp xúc màn hình để học tập, tiếp xúc màn hình để giao tiếp và/hoặc tiếp xúc màn hình cho trẻ em khuyết tật/khó khăn trong học tập,” vì nó có thể bị cha mẹ và người chăm sóc hiểu sai là dấu hiệu của sự an toàn hoặc thậm chí là sự khuyến khích.



Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra đối với trẻ 2 tuổi, việc sử dụng màn hình hàng ngày gần như phổ biến và vượt quá giới hạn khuyến nghị. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc trẻ tiếp xúc sớm với màn hình là do khối lượng công việc của cha mẹ, khiến người chăm sóc phải dựa vào màn hình như một công cụ giữ trẻ để trẻ bận rộn



Trong khi đó, các công ty công nghệ cũng có trách nhiệm trong việc dán nhãn hoặc quảng cáo các sản phẩm của mình là phù hợp với trẻ sơ sinh./.



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