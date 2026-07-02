Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát động đất tại Venezuela

Venezuela: Bé trai 3 tuổi được đội cứu hộ Jordan giải cứu an toàn sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do động đất. Đây được xem là kỳ tích giữa thảm họa khiến hơn 2000 người thiệt mạng.

Sau 6 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kép tại Venezuela, một bé trai 3 tuổi đã được Đội Tìm kiếm cứu nạn quốc tế Jordan giải cứu an toàn tại bang La Guaira.

Theo Cơ quan An ninh Công cộng Jordan, lực lượng cứu hộ phát hiện em vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, sau đó sử dụng thiết bị ảnh nhiệt để theo dõi và nhiều giờ dỡ bỏ từng lớp đổ nát trước khi đưa em ra ngoài an toàn.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez xác nhận bé trai tên Klieber Moran và gọi đây là "niềm hy vọng của nhân dân Venezuela".

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới 2.295, trong khi công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương triển khai./.