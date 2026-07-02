Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển bị tấn công bằng UAV

Ngày 2/7, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết cơ quan này lại một lần nữa bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga nêu rõ một UAV 4 cánh quạt đã thả một thùng sơn đỏ xuống khuôn viên đại sứ quán, trong khi UAV thứ hai, được trang bị thiết bị nổ tự chế mô phỏng, bị rơi ở gần đó.

Thông cáo khẳng định đây không chỉ là hành động khiêu khích, mà còn là nỗ lực nhằm đe dọa nhân viên phái đoàn.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cũng từng bị tấn công bằng UAV nhưng các cuộc điều tra trong hơn 2 năm qua không mang lại kết quả.

Theo Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển, các cơ quan ngoại giao nước ngoài cần được đảm bảo an ninh theo quy định trong Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao.

Cảnh sát Thụy Điển chưa xác định được thủ phạm các vụ tấn công nhằm vào các đại sứ quán và phái đoàn thương mại, đồng thời khẳng định các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành./.

Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào đường ống dẫn khí TurkStream Theo Gazprom, 3 thiết bị bay không người lái đã tấn công một trạm nén khí của đường ống dẫn khí đốt TurkStream. Vụ tấn công không gây thiệt hại gì cho cơ sở hạ tầng của tuyến đường ống này.